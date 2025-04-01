«Это нереальный трансфер». Николич объяснил, почему ЦСКА не приобрел Даку у «Рубина»

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Главный тренер ЦСКА Марко Николич рассказал, почему «армейцы» не купили нападающего «Рубина» Мирлинда Даку.

«Да, Даку обсуждали, но мы так внутри посчитали, что это нереальный трансфер. Из-за денег и разных других вещей. Потому что, когда переходит из русского клуба в русский клуб, повышается трансфер. Мы не были готовы заплатить такие деньги», – сказал наставник в шоу «Это футбол, брат».

Напомним, в текущем сезоне на счету албанца 11 голов в РПЛ. Он идет на третьем месте в рейтинге лучших бомбардиров текущего сезона Премьер-лиги. На втором расположился Алексей Батраков («Локомотив», 11 голов), а на первом – Манфред Угальде («Спартак», 16 голов).

В данный момент «Рубин» идет на восьмом месте в таблице РПЛ с 32 очками. В следующем матче подопечные Рашида Рахимова встретятся с «Крыльями Советов». Игра состоится 5 апреля в 13:00 по мск.