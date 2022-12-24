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Происшествия
24 декабря 2022  21:45
Полина Шевчук

«Это недопустимо!»: мэр Зеленодольска осудил живодеров, расстрелявших собак

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Мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев в своем телеграм-канале прокомментировал ситуацию с расстрелом бездомных собак.

«Поступок, совершенный в отношении безнадзорных животных группой неизвестных лиц в Васильево – недопустим! Уверен, сотрудники полиции в кратчайшие сроки выяснят обстоятельства случившегося», – написал Михаил Афанасьев.

Мэр Зеленодольска отметил, что контроль за численностью безнадзорных животных в районе проводится в соответствии с законом.

Ркнее «Татар-информ» сообщал, что прокуратура начала проверку информации о массовом расстреле собак в Васильево.

 

#Жестокое обращение с животными
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