«Это недопустимо!»: мэр Зеленодольска осудил живодеров, расстрелявших собак

Мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев в своем телеграм-канале прокомментировал ситуацию с расстрелом бездомных собак.

«Поступок, совершенный в отношении безнадзорных животных группой неизвестных лиц в Васильево – недопустим! Уверен, сотрудники полиции в кратчайшие сроки выяснят обстоятельства случившегося», – написал Михаил Афанасьев.

Мэр Зеленодольска отметил, что контроль за численностью безнадзорных животных в районе проводится в соответствии с законом.

Ркнее «Татар-информ» сообщал, что прокуратура начала проверку информации о массовом расстреле собак в Васильево.