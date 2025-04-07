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На главную ТИ-Спорт 7 апреля 2025 13:47

«Это не журналисты, которые ищут желтое». Ротенберг о легионерах «Динамо»

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«Это не журналисты, которые ищут желтое». Ротенберг о легионерах «Динамо»
Фото: ska.ru

Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал, о чем говорил с легионерами московского «Динамо» после завершения петербуржцами серии плей-офф КХЛ.

«Да они же канадские хоккеисты, для них это обычная история. Мы с ними хорошо пообщались, им и Гусеву пожелал удачи, побед и здоровья. Это пошло им на пользу, только рад. Они понимают, что мы здорово играли. Это хоккеисты, они честно на это смотрят. Это не журналисты, которые ищут желтое», – передает слова Ротенберга «Чемпионат».

Напомним, СКА уступил московскому «Динамо» в серии со счетом 2:4. Сегодня и завтра, 7 и 8 апреля, состоятся заключительные матчи первого раунда плей-офф КХЛ. Сегодня сыграют «Ак Барс» с «Автомобилистом» в 17:00 по мск. Завтра состоится матч между «Салаватом Юлаевым» и «Сибирью», который начнется в 17:00 по мск.

#роман ротенберг #ХК СКА #хоккей #кхл #хк динамо москва
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