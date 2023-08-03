«Это не творчество – это благодать Божья»: как бизнесмен из Елабуги стал звонарем в храме

Анатолий Козырев: «Музыке не учился, музыкального образования нет. Но интерес к музыкальным инструментам почувствовал еще в начальной школе»

Фото: © Екатерина Сайбель / «Татар-информ»

«Музыкант без образования, играю на всем понемногу»

– Анатолий Арсентьевич, расскажите немного о себе. Когда пришла идея стать звонарем? У вас есть музыкальное образование?

– Я родился и вырос в Елабуге, мне 61 год, есть семья, двое детей. Получил среднее техническое образование. Сейчас я предприниматель, оказываю бытовые услуги населению.

Музыке не учился, музыкального образования нет. Но интерес к музыкальным инструментам почувствовал еще в начальной школе. В духовом оркестре в Доме техники сам научился играть на трубе, потом выступал в школьном эстрадном ансамбле. Умение играть на музыкальных инструментах очень пригодилось в армии. Я был направлен в танковую часть в Забайкальском военном округе. Здесь играл в штатном оркестре. На всем понемногу: трубе, гитаре, саксофоне, клавишных, бас-гитаре, не профессионально, конечно. Но получалось подбирать на слух, что и требовалось.

После армии работал музыкантом в отделе культуры. В парке играл на дискотеках. Но по сложившимся обстоятельствам пришлось пройти курсы и устроиться сварщиком. Музыкант – не профессия, так считалось. Профессия сварщика нравилась отцу, а я, как сын, послушал его совета.

«Звон – это не музыка, это настроение. Супруга, к примеру, по трезвону может понять мое настроение» Фото: © Екатерина Сайбель / «Татар-информ»

Затем, в 90-х, во время безработицы устроился подрабатывать ночным сторожем в ювелирной мастерской. Чтобы чем-то занять себя, в вечернее и ночное время стал изучать ювелирное дело, брал несложные работы по ремонту, и, как выяснилось, это тоже… понравилось, купил свой инструмент, открыл свою точку по ремонту ювелирных изделий. С возрастом, когда стало падать зрение, перешел на изготовление ключей.

– Но музицирование не забросили?

– Да, дома всегда была гитара, играл для души.

Когда дочка начала учиться в музыкальной школе, в семье появился аккордеон. Тогда я познакомился с этим инструментом и изучил его.

«У каждого города и храма должен быть свой особенный «голос» Фото: © Екатерина Сайбель / «Татар-информ»

«Вот уже 5 лет я живу свободный от вредных привычек»

– Как пришли на службу в храм? Были какие-то обстоятельства?

– В одно время стал готовить крепкие напитки для себя. Раньше это, можно сказать, модно было. И засосало меня в эту трясину очень надолго. Но все изменила случайная встреча со старой знакомой. Она меня познакомила с клубом «Трезвение» и социальным педагогом Володей Фахреевым из Альметьевска, который регулярно в Елабуге проводил встречи с теми, кто хочет освободиться от вредной привычки, но по тем или иным причинам не может. Стал смотреть его уроки в интернете, приходил на встречи. И потихоньку с этой колеи меня выкинуло. Вот только курить не смог бросить.

– В это время вы пришли в храм?

– Да, стал ходить в храм, посещать службы. И вот как-то мы отметили встречу Нового года без употребления традиционных спиртных напитков. Мы катались на машине вместе с семьей по городу, было очень весело и уютно. Тогда еще супруга сказала, что это самый лучший Новый год. И дети тоже.

Рано утром 1 января я пришел в храм, в этот день шла служба Святого Вонифатия, помогающего людям очиститься от мучающего пристрастия. И в молитве я пообещал, что брошу курить. И как-то отпустило… И вот уже 5 лет я живу свободный от вредных привычек.

«У каждого храма должен быть особенный голос»

– А как стали звонарем?

– В Спасском соборе звонаря не было. И одна из сестер, которая меня знала, подошла к батюшке и попросила взять меня звонарем. Но он предложил мне стать пономарем – помощником при алтаре, это было на тот момент важнее. 2,5 года был пономарем. А звонить-то надо – собор без колоколов безголосый. И тогда батюшка разрешил попробовать.

– Как этому учатся?

– Не знаю, Господь сподобил. Что-то слышал, кое-какую литературу почитал, вот так, потихоньку… не сразу, но стало получаться. У меня это по большей степени импровизация. Есть, конечно, канонические звоны, служебные: перед чтением Евангелия, во время выноса плащаницы и так далее. Но остальные трезвоны – это происходит по наитию.

После Благовеста в будние дни утром и вечером трезвон поскромнее. А в воскресенье – поторжественнее.

«Господь сподобил. Что-то слышал, кое-какую литературу почитал, вот так, потихоньку, не сразу, но стало получаться» Фото: © Екатерина Сайбель / «Татар-информ»

– Перенимаете опыт других звонарей?

– С другими звонарями общаться не приходилось до встречи на фестивале колокольного звона в Елабуге. У всех свое видение – как нужно и можно лучше звонить, придерживаются одной школы… Но мне кажется, что у каждого города и храма должен быть свой особенный «голос».

Мне очень нравится один из челнинских мастеров звона, хотелось бы съездить и пообщаться. И не для того, чтобы скопировать что-то. А послушать и понять характер звона, который полностью зависит от человека: другой человек – другое звучание колокола и трезвон. Звон – это не музыка, это настроение. Супруга, к примеру, по трезвону может понять мое настроение. Это не творчество – это благодать Божья. Это продолжение службы. И изучать его можно и нужно всю жизнь. За два года я только к колоколам привык. Еще многое необходимо понять.

– Здесь, в елабужских храмах, нужны еще звонари?

– Да, конечно нужны, их везде не хватает. У меня же работа еще есть, не всегда могу прийти на службу. А хочется, чтобы колокола всегда звучали в храме. Но здесь нужен человек с горящим сердцем, который созрел для такой службы. Молодой лучше, без устоявшихся привычек. Например, меня, имеющего за плечами многолетний опыт игры в оркестре и ансамбле, нет-нет да и тянет на что-то такое в звон привнести. Это неправильно. А молодому просто нужно научиться с чистого листа, и всё.

По-моему, не должно быть внезапного намерения: «хочу быть звонарем», до этого нужно дойти сердцем и душой.