«Это не стыдно, и молчать об этом нельзя»: врачи о геморрое и недержании мочи

Люди нередко стесняются изменений в своем организме и, замалчивая болезнь, запускают ее до критического состояния, а к врачу приходят только тогда, когда терпеть уже нет сил. О том, каковы причины геморроя и недержания мочи, а также о том, какие стадии болезней существуют и каковы методы их лечения, «Татар-информу» рассказали врачи РКБ Татарстана.





Врачи сетуют, что пациенты с геморроем обращаются к ним уже на поздних стадиях болезни

Фото: © «Татар-информ»

«Геморрой – расплата человека за прямохождение»

О геморрое, как правило, говорят очень мало, несмотря на то что это очень распространенное заболевание. Врачи сетуют, что пациенты часто обращаются к ним уже на поздних стадиях болезни.

«Геморрой связан с разрастанием кавернозной ткани и расширением вен в нижнем отделе ампулы прямой кишки», – объяснил куратор отделения колопроктологии РКБ, заслуженный врач РТ, доктор медицинских наук, профессор кафедры хирургических болезней КГМУ Олег Карпухин.

Эта болезнь, по словам врача, известна с древности, он назвал ее расплатой человечества за прямохождение.

«Так как человек передвигается в вертикальном положении, используя для этого нижние конечности, идет перераспределение крови в организме. Вследствие гравитации она избыточно накапливается в тазу и ногах. Вены не имеют мышечного слоя в отличие от артерий, и хотя там есть клапанный аппарат, кровь в основном движется за счет сокращения скелетных мышц. Застой крови приводит к расширению вен данной локализации», – объяснил доктор.

Порядка 40% всех обращений к колопроктологам на амбулаторном приеме приходится именно на геморрой.

Олег Карпухин: «Это заболевание людей, которые занимаются тяжелой физической работой, а также его развитие связано с долгим сидением в мягких креслах» Фото: © Эвелина Киселева / «Татар-информ»

В зоне риска те, кто занимается тяжелым физическим трудом или долго сидит в мягком кресле

Основной симптом геморроя – кровотечение из анального отверстия, еще одно его проявление – выпадение геморроидальных узлов. Боли мучают лишь 10% людей, живущих с геморроем.

«Люди стесняются этого заболевания, мало о нем говорят, потому что оно находится не в самой простой зоне. Это заболевание людей, которые занимаются тяжелой физической работой, а также его развитие связано с долгим сидением в мягких креслах. Образно говоря, и патриции, и плебеи страдают этой патологией», – объяснил Олег Карпухин.

Болезнь не самая приятная, она доставляет массу неудобств – например, пачкается одежда. Дискомфорт может возникать при ношении обтягивающего белья, плавок. По словам профессора, геморроем страдают одинаково часто и мужчины, и женщины.

Причины возникновения геморроя у мужчин – это чаще всего серьезная физическая нагрузка, подъем тяжестей, например занятия со штангой, гиревой спорт.

Особенно подвержены этому заболеванию представители некоторых профессий: водители, пилоты – те, кто долгое время находится в мягком кресле Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Особенно подвержены этому заболеванию представители некоторых профессий: водители, пилоты – те, кто долгое время находится в мягком кресле и у кого нет возможности встать и размяться и это приводит к застою крови. Также в зоне риска любители острой пищи и алкоголя. Эти пристрастия приводят к избыточному кровенаполнению сосудов кишечника.

Врач подчеркнул, что и для мужчин, и для женщин с точки зрения причин возникновения геморроя опасны запоры, когда для того, чтобы сходить в туалет, необходимо сильно тужиться – это приводит к резкому подъему внутрибрюшного давления и избыточному кровенаполнению сосудов кишечника. Мужчины рискуют еще и при аденоме простаты.

У женщин геморрой нередко начинается на поздних сроках беременности. По словам колопроктолога, увеличенная матка придавливает вены малого таза, плюс гормональные особенности этого периода.

К счастью, у большинства женщин после рождения малыша на свет все неприятные симптомы проходят. Но 25-30% пациенток говорят, что геморрой после беременности не прошел.

У женщин геморрой чаще всего начинается на поздних сроках беременности Фото: © «Татар-информ»

«На ранних стадиях болезнь можно вылечить без операции»

Куратор отделения колопроктологии РКБ подчеркнул, что еще 30-40 лет назад единственным способом лечения геморроя была открытая операция.

Сегодня существуют три метода избавления от геморроя:

Лечение лекарствами.

Проведение открытой операции – иссечение геморроидальных узлов.

Малоинвазивная или бескровная хирургия.

То, какой именно метод лечения выберет врач, зависит от стадии заболевания. Всего их четыре:

первая стадия – небольшие кровотечения, узлы не выпадают, это можно вылечить без операции;

вторая стадия – геморроидальный узел выпадает, но вправляется сам: пациент ложится на живот или на бок, и узлы уходят, в этом случае можно справиться с помощью малоинвазивной операции;

третья стадия – выпавший узел приходится вправлять самостоятельно. По словам Олега Карпухина, эта стадия пограничная, иногда требуется иссечение узлов;

четвертая стадия – узлы очень большие, они не вправляются из-за хронического воспаления и рубцов, пациента сопровождают дискомфорт и боль. В этом случае может помочь только операция.

«К сожалению, люди с этой проблемой очень долго не обращаются к врачу. Иногда говорят, что геморрой перерождается в рак. Нет, не перерождается. Но очень часто под маской геморроя может скрываться рак толстой кишки или геморрой может сочетаться с этим грозным заболеванием. Это опасная ситуация, когда пациенты не обращаются с анемией, слабостью, вялостью, потерей трудоспособности и веса, чередованием поносов и запоров, списывая все на геморрой», – отметил врач.

Профессор подчеркнул, что любое выделение крови из желудочно-кишечного тракта – не норма, этот симптом должен насторожить, необходимо обратиться к колопроктологу.

«Разумеется, с такой симптоматикой необходимо срочно обратиться к колопроктологу. А проведение колоноскопии поможет уточнить диагноз и принять правильную тактику лечения» – заключил профессор.

Булат Шайхразиев: «Когда моча задерживается в организме и скапливаться ей уже негде, она непроизвольно выходит – это называется парадоксальная ишурия» Фото: © Эвелина Киселева / «Татар-информ»

Причины недержания у мужчин и женщин разные

Еще одна болезнь, о которой стесняются говорить и редко обращаются с ней к врачу, – недержание мочи.

«Недержание – это патологическое состояние, характеризующиеся любым непроизвольным выделением мочи из уретры. Есть четыре виде недержания: ургентное, стрессовое, возникающее вследствие переполнения мочевого пузыря, и функциональное. Чаще всего женщин беспокоит стрессовое недержание, но именно с ним обращаются редко», – отметил заведующий отделением урологии №1 РКБ, главный уролог Минздрава РТ, ассистент кафедры урологии, нефрологии и трансплантологии КГМА Булат Шайхразиев.

Причин недержания может быть много, у каждого вида они разные. Врач назвал некоторые из них: у женщин причиной могут быть аномалии развития при формировании в утробе матери, а также проблемы во время родов, например скоротечные роды. Привести к недержанию могут и воспалительные заболевания, и другие гинекологические проблемы.

У мужчин недержание чаще всего начинается из-за заболеваний предстательной железы – аденомы простаты или рака предстательной железы. По словам врача, эта болезнь чаще настигает людей пожилого возраста.

По словам Булата Шайхразиева, когда моча задерживается в организме и скапливаться ей уже негде, она непроизвольно выходит – это называется «парадоксальная ишурия».

«Тренд на красивую фигуру диктует моду на занятия фитнесом. Но в определенных случаях девушки переусердствуют, превращая фитнес в тяжелую атлетику. Например, при работе со штангой, особенно в положении стоя, повышается внутрибрюшное давление, что ведет к ослаблению мышц тазового дна и приводит к недержанию мочи. Поэтому должен быть комплексный подход к архитектуре построения фигуры»», – отметил врач.

По словам врача, эта болезнь чаще настигает людей пожилого возраста Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Если человек хочет чувствовать себя полноценно, не надо стесняться прийти к врачу»

Есть три степени недержания: легкая, средняя и тяжелая. Врач объяснил, что при легкой степени моча выделяется при резком повышении внутрибрюшного давления. По словам уролога, с этим проявлением человек, как правило, справляется самостоятельно. А если приходит к врачу, то проблема решается консервативно – без операции, с помощью лекарств. Но при отсутствии лечения легкая степень переходит в среднюю и тяжелую. И тогда возникают сложности – недержание обычно сопровождается неприятным запахом и другими неудобствами.

При стрессовом недержании, которое довольно сильно распространено, назначают поведенческую терапию, которая учит вовремя ходить в туалет, не передерживать мочу. Назначают лекарственные препараты. Если улучшений в течение месяца нет, то пациента направляют в стационар на более детальное обследование и на возможную операцию.

«Основная на данный момент операция – это установка синтетической петли. При стрессовом недержании в основном происходит небольшое опущение передней стенки влагалища, и, соответственно, оно подтягивает уретру вниз и меняется ее угол. Петля устанавливается с целью того, чтобы восстановить нужный угол, после операции человек мочу держит. Операция несложная, занимает до получаса», – объяснил Булат Шайхразиев.

В течение месяца после операции нельзя сидеть и присаживаться, но потом пациенты возвращаются к привычному образу жизни.

У мужчин лечение недержания связано с избавлением от основной проблемы – рака или аденомы простаты. Если их удается вылечить, то с проблемой недержания они больше не сталкиваются.

«Если человек хочет жить полноценно, нужно заботиться о своем здоровье. Это касается и недержания – социально человек будет чувствовать себя не очень, если у него подтекает моча. Не надо бояться обращаться, оперироваться, если есть показания. Все методики должны быть использованы от начала и до конца», – подчеркнул главный уролог Минздрава Татарстана.