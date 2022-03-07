«Это не спорт, а грязная политика»: как паралимпийцев Татарстана встретили после Пекина
В казанском аэропорту встретили татарстанских паралимпийцев, которые из-за решения западных политиков не смогли выступить на Паралимпийских играх в Пекине. Встреча прошла тепло, а наши атлеты не выглядели сломленными. Все подробности — в материале «Татар-информа».
«Вы наши герои»
Сегодня домой в Казань вернулись участники Паралимпийских игр в Пекине, лыжники Рушан Миннегулов и Марта Зайнуллина.
Напомним, что решением Международного паралимпийского комитета российских спортсменов отстранили от участия в Играх буквально накануне стартов. Но ребята вернулись домой без уныния и особых обид, чувствуя свою правоту.
А встречали Рушана и Марту в казанском аэропорту шумно, громко и тепло, с цветами и поздравлениями. Отметим среди встречавших первого тренера Зайнуллиной Ирину Полякову. Заместитель министра спорта РТ Ильдар Садриев прямо назвал спортсменов героями.
«Вы наши герои. Благодарность за вашу стойкость и выдержку. Мы никогда не дадим наших спортсменов в обиду. Вы ехали за золотыми медалями, но вас их лишили. Значит, ваши победы впереди, мы с вами, на вас будет ровняться вся страна».
«Надо защитить права наших спортсменов и подать в суд»
Ольга Павлова, вице-президент Федерации синхронного плавания Российской Федерации, заслуженный тренер Российской Федерации по легкой атлетике, депутат Государственной Думы, подчеркнула важность защиты прав наших спортсменов.
«Мы надеялись, что будем встречать вас в другой обстановке. Но вам указали на дверь. Я как тренер знала, что в спорте побеждают честно. А сейчас это не спорт, а грязная политика. Победа будет за нами, придет время, и вы покажете миру свою силу. Надо защитить права наших спортсменов и подать в суд».
Лучше других знает о специфике спортсменов-паралимпийцев директор Республиканской спортивно-адаптивной школы Фарида Сафиуллина. Она прямо сказала, что ребята вернулись домой несломленными. «Мы очень рады, что вы вернулись несломленными, никогда не опускайте руки — вас ждут следующие Игры. Россия вас любит, Европа вас боится. Вы станете только злее».
«Я полгода не видела свою дочку, поехала домой!»
Выдержав всех официальных спикеров, молодая мама Марта Зайнуллина сразу рванула из здания аэропорта, бросив лишь одну реплику: «Я полгода не видела свою дочку, поехала домой!» Журналисты ее поняли. И поэтому слово держал один Рушан Миннегулов. Как оказалось, шоком для него отстранение от Игр не стало, опыт имел.
«Обидно, конечно, настраивались на самый лучший результат. Готовился 8 лет, поехал выигрывать. В итоге отстранили. Первым о решении не допустить нас узнал в номере отеля, брат написал, только потом зашел тренер и подтвердил. Я уже через это проходил, поэтому сейчас было легче. Успели один раз на лыжах в Пекине покататься, а потом нас отстранили. В принципе все было ожидаемым. Шока не было, и белорусов тоже отстранили, жалко их».
В Пекине не получилось, зато скоро в Ханты-Мансийске наши паралимпийцы получат хорошую практику на широкомасштабном турнире. Спортивная жизнь продолжается.