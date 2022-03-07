«Это не спорт, а грязная политика»: как паралимпийцев Татарстана встретили после Пекина

В казанском аэропорту встретили татарстанских паралимпийцев, которые из-за решения западных политиков не смогли выступить на Паралимпийских играх в Пекине. Встреча прошла тепло, а наши атлеты не выглядели сломленными. Все подробности — в материале «Татар-информа».

Домой в Казань вернулись участники Паралимпийских игр в Пекине – лыжники Рушан Миннегулов и Марта Зайнуллина

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Вы наши герои»

Сегодня домой в Казань вернулись участники Паралимпийских игр в Пекине, лыжники Рушан Миннегулов и Марта Зайнуллина.



Напомним, что решением Международного паралимпийского комитета российских спортсменов отстранили от участия в Играх буквально накануне стартов. Но ребята вернулись домой без уныния и особых обид, чувствуя свою правоту.

А встречали Рушана и Марту в казанском аэропорту шумно, громко и тепло, с цветами и поздравлениями. Отметим среди встречавших первого тренера Зайнуллиной Ирину Полякову. Заместитель министра спорта РТ Ильдар Садриев прямо назвал спортсменов героями.

«Вы наши герои. Благодарность за вашу стойкость и выдержку. Мы никогда не дадим наших спортсменов в обиду. Вы ехали за золотыми медалями, но вас их лишили. Значит, ваши победы впереди, мы с вами, на вас будет ровняться вся страна».

«Надо защитить права наших спортсменов и подать в суд»

Ольга Павлова, вице-президент Федерации синхронного плавания Российской Федерации, заслуженный тренер Российской Федерации по легкой атлетике, депутат Государственной Думы, подчеркнула важность защиты прав наших спортсменов.

Ольга Павлова: «Победа будет за нами, придет время, и вы покажете миру свою силу» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Мы надеялись, что будем встречать вас в другой обстановке. Но вам указали на дверь. Я как тренер знала, что в спорте побеждают честно. А сейчас это не спорт, а грязная политика. Победа будет за нами, придет время, и вы покажете миру свою силу. Надо защитить права наших спортсменов и подать в суд».

Лучше других знает о специфике спортсменов-паралимпийцев директор Республиканской спортивно-адаптивной школы Фарида Сафиуллина. Она прямо сказала, что ребята вернулись домой несломленными. «Мы очень рады, что вы вернулись несломленными, никогда не опускайте руки — вас ждут следующие Игры. Россия вас любит, Европа вас боится. Вы станете только злее».

Молодая мама Марта Зайнуллина сразу рванула из здания аэропорта домой к дочке Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Я полгода не видела свою дочку, поехала домой!»

Выдержав всех официальных спикеров, молодая мама Марта Зайнуллина сразу рванула из здания аэропорта, бросив лишь одну реплику: «Я полгода не видела свою дочку, поехала домой!» Журналисты ее поняли. И поэтому слово держал один Рушан Миннегулов. Как оказалось, шоком для него отстранение от Игр не стало, опыт имел.

Рушан Миннегулов: «В принципе все было ожидаемым. Шока не было, и белорусов тоже отстранили, жалко их» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Обидно, конечно, настраивались на самый лучший результат. Готовился 8 лет, поехал выигрывать. В итоге отстранили. Первым о решении не допустить нас узнал в номере отеля, брат написал, только потом зашел тренер и подтвердил. Я уже через это проходил, поэтому сейчас было легче. Успели один раз на лыжах в Пекине покататься, а потом нас отстранили. В принципе все было ожидаемым. Шока не было, и белорусов тоже отстранили, жалко их».

В Пекине не получилось, зато скоро в Ханты-Мансийске наши паралимпийцы получат хорошую практику на широкомасштабном турнире. Спортивная жизнь продолжается.