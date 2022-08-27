«Это не просто родник в овраге»: В Лаишевском районе открылись два пункта питьевой воды

Сегодня в селах Именького и Столбищи Лаишевского района открылись пункты раздачи питьевой воды – источник «Чишмә» – «Родник». Вода в них соответствует всем нормативам – ее добывают с помощью бурения скважины, после чего она проходит фильтрацию. Чистая вода теперь доступна жителям села круглый год.

«Радует, что у нас в районе получается уже сеть таких родников, это уже пятый по счету пункт раздачи воды. Мы их открываем там, где есть проблема с обеспечением населения питьевой водой, – рассказал глава Лаишевского района Ильдус Зарипов. – Это не просто родник, который находится где-то в овраге – это центр села. Он доступен всем и сам пункт внешне очень красив. Здесь вода качественная гарантированно».

«Проект реализует «Приют человека» (благотворительный фонд – прим.ред). Мы этим начали заниматься, потому что проблема с питьевой водой, мало где есть вода хорошая, – рассказал гендиретор центра реабилитации и адаптации, члена общественной палаты РТ Азат Гайнутдинов. – Обеспечить население хорошей питьевой водой. В день выдает восемь тонн воды. Это социальную напряженность снимает, я считаю. За водой приходят как малообеспеченные люди, бабушки, так и жители на дорогих машинах приезжают – для всех это важно».

Подобные пункты раздачи воды помогают решать проблему с водообеспечением, актуальную для многих сел, считает Зарипов. «Особенно важно было открыть такой пункт в Столбищах, где система водоснабжения уже не справляется. Мы решаем этот вопрос. Таких объектов там нужно несколько, хотя бы по одному в каждом микрорайоне, – добавил он. – С нас это, конечно, ответственности не снимает, мы будем улучшать ситуацию, строить… Но мы при этом все-таки очень благодарны предпринимателям, такая инициатива – это большая помощь».

На этом создание новых пунктов раздачи воды не прекратится – по словам Гайнутдинова, на следующей неделе планируется начать строительство еще одного источника в районе.