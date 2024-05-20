«Это не просто место для хранения книг»: зачем библиотекари России приехали в Казань

Ирада Аюпова приветствие министра культуры России Ольги Любимовой

Фото: © Аделя Ибрагимова / предоставлено Нацбиблиотекой РТ

«Рада, что у нас тоже есть очереди в библиотеки»

Всероссийский библиотечный конгресс «Библиотека в многополярном мире» в Казани начался с минуты молчания. Его участники почтили память президента Ирана Сейида Эбрахима Раиси, погибшего в авиакатастрофе.

«Так получилось, что Раис Татарстана Рустам Минниханов познакомился с Эбрахимом Раиси при посещении библиотеки фонда “Астан Кудс Разави”, где хранится национальное достояние. Благодаря Эбрахиму Раиси многие ученые смогли поработать с уникальными текстами… Вчера произошла страшная трагедия. У нас была заявлена большая делегация со стороны Ирана, но они в силу объективных обстоятельств возвращаются на Родину», — сказала на открытии конгресса министр культуры РТ Ирада Аюпова.

Она зачитала приветствие министра культуры России Ольги Любимовой.

Ирада Аюпова добавила, что искренне рада, что в этом году Казань имеет статус библиотечной столицы России, а Татарстан определен самым читающим регионом страны Фото: © Аделя Ибрагимова / предоставлено Нацбиблиотекой РТ

«Каждый год конгресс объединяет в одном из регионов России всех, для кого важна судьба книги и библиотек в нашей стране, специалистов и экспертов из сфер культуры, образования, науки и книгоиздания. В этом году конгресс проходит в Казани — библиотечной столице России 2024 года. В его программе — пленарные и тематические заседания, обучающие семинары и многое другое. Участники смогут обменяться ценным опытом, идеями и лучшими практиками. В преддверии Общероссийского дня библиотек желаю всем плодотворной работы и продуктивных дискуссий», — говорилось в приветствии.

Ирада Аюпова добавила, что искренне рада, что в этом году Казань имеет статус библиотечной столицы России, а Татарстан определен самым читающим регионом страны.

«Меня поразило, что во многих зарубежных странах очереди, которые сохраняются, – очереди в библиотеки. И я искренне рада, что сегодня в нашей Национальной библиотеке, в наших библиотеках такие же очереди есть», — сказала Аюпова.

Впервые в истории конгресса его участников поприветствовал экипаж Международной космической станции, космонавты Роскосмоса Олег Кононенко, Николай Чуб и Александр Гребенкин Фото: скриншот видео

«Казань заслуженно является библиотечной столицей страны»

Впервые в истории конгресса его участников поприветствовал экипаж Международной космической станции, космонавты Роскосмоса Олег Кононенко, Николай Чуб и Александр Гребенкин.

«На нашей прекрасной планете Земля более полумиллиона библиотек. Каждая десятая библиотека находится в России, она есть даже на борту нашей станции, где строго учитывается вес любого груза. Каждая книга имеет для нас ценность, особенно вдали от дома», — отметили космонавты.

В работе конгресса принимают участие более 80 зарубежных делегатов из 12 стран мира: Индии, Китая, Кубы, Сербии, Азербайджана, Армении и других. Представители делегаций выступили с приветствиями.

Генеральный директор Национальной библиотеки Кубы имени Хосе Марти Омар Валиньо Седре сообщил, что сегодняшний конгресс – отличная площадка для общения между библиотекарями и библиотеками Кубы и России.

Омар Валиньо Седре сообщил, что сегодняшний конгресс – отличная площадка для общения между библиотекарями и библиотеками Кубы и России Фото: © Аделя Ибрагимова / предоставлено Нацбиблиотекой РТ

«Для нас крайне важна ценность русской культуры, ценность российских библиотек как храмов знаний», – подчеркнул спикер.

Президент Российской библиотечной ассоциации (РБА) Михаил Афанасьев в своем приветствии отметил, что ежегодный Всероссийский библиотечный конгресс — «вершина деятельности», на которой встречаются эксперты, чтобы обменяться опытом.

«Мне сейчас не хочется говорить пафосные слова о том, какое значение имеет библиотечное дело для культуры. Каждый из вас по этому поводу может сказать не меньше меня. Я не хочу говорить пафосные слова о том, как мы отдаем сердце и душу нашим читателям. У меня есть важная миссия – официально подтвердить статус библиотечной столицы года за Казанью», – сказал Афанасьев.

Он обратил внимание на замечательные традиции книжной культуры Татарстана, где созданы светские и мусульманские библиотеки. Национальная библиотека РТ имеет богатую историю, она недавно из «шкатулки, где теснилась, перешла в новый дворец».

Михаил Афанасьев в своем приветствии отметил, что ежегодный Всероссийский библиотечный конгресс — «вершина деятельности», на которой встречаются эксперты, чтобы обменяться опытом Фото: © Аделя Ибрагимова / предоставлено Нацбиблиотекой РТ

Афанасьев также сообщил, что возглавляет РБА несколько лет и все это время ждал, когда Казань заявит о себе как о претенденте на статус библиотечной столицы. Это случилось буквально полтора года назад в столице республики на большой конференции с участием первого Президента Татарстана, Государственного Советника Республики Татарстан Минтимера Шаймиева.

«В Татарстане есть замечательная библиотека КФУ и многие другие. Здесь есть что посмотреть и есть чем гордиться. Казань заслуженно является библиотечной столицей страны», — подчеркнул спикер.

«Библиотека – кладезь богатейшего культурного и исторического наследия человечества»

Михаил Афанасьев передал знак «Казань — библиотечная столица – 2024» заместителю Премьер-министра РТ Лейле Фазлеевой. Она сообщила, что при виде такого количества представителей библиотечной системы России ее «душа филолога поет». Она зачитала приветствие Рустама Минниханова участникам встречи.

Михаил Афанасьев передал знак «Казань — библиотечная столица – 2024» заместителю Премьер-министра РТ Лейле Фазлеевой Фото: © Аделя Ибрагимова / предоставлено Нацбиблиотекой РТ

«Мероприятие объединило на своей площадке работников библиотек из разных регионов страны. Впервые конгресс организован в международном формате. Библиотеки издавна были центрами просвещения и хранилищами уникальных научных изданий, кладезями богатейшего культурного и исторического наследия человечества», — говорилось в приветствии.

Минниханов сообщил, что Татарстан уделяет большое внимание развитию библиотечного дела. Сегодня в республике насчитывается более 1,5 тыс. библиотек, которые стали местом притяжения как молодых людей, так и представителей старшего поколения.

«Сейчас библиотеки не просто место для хранения книг, это площадки главных культурных инициатив, центры научных коммуникаций», — отметил Минниханов в приветствии.

Лейла Фазлеева зачитала приветствие Рустама Минниханова участникам встречи Фото: © Аделя Ибрагимова / предоставлено Нацбиблиотекой РТ

Конгресс проходит в Казани в год 30-летия Российской библиотечной ассоциации. Его участники обсуждают вопросы совершенствования библиотечного дела, подготовки кадров, модернизации и оснащения библиотек. В рамках форума организована работа более 60 тематических секций, семинаров и круглых столов. Также организована работа книжной ярмарки и выставки профессионального оборудования.

Пленарное заседание конгресса по инициативе директора Национальной библиотеки РТ Мадины Тимерзяновой неожиданно началось с «обнимашек». Модератор предложила всем присутствующим в зале встать и обнять своих соседей. После такого теплого приветствия Михаил Афанасьев подвел главные итоги работы.

Он говорил о создании Всероссийского библиотечного движения «Вместе сильнее», которое направлено на объединение усилий в поддержку деятельности библиотек на новых территориях, а также об укреплении сотрудничества с коллегами из Китая и создании Альянса библиотек стран БРИКС.

«Средний тираж книги в нашей стране – менее 5 тыс. экземпляров»

Михаил Афанасьев сообщил, что главным итогом работы его за прошедшие годы в должности президента РБА является консолидация библиотечного сообщества и налаживание сотрудничества с военными библиотеками. Он назвал и недочеты в работе, сообщил, что ему «не удалось обеспечить финансовую стабильность организации». По данным спикера, «выбила из колеи пандемия, упали членские взносы членов организации». Ситуация постепенно налаживается, но окончательно не решена.

Вадим Дуда: «В таком сложном современном мире только уважение к каждой культуре, даже самой небольшой, может привести к взаимопониманию» Фото: © Аделя Ибрагимова / предоставлено Нацбиблиотекой РТ

Кандидат на очередной срок на пост президента РБА, гендиректор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда для решения этого вопроса предложил активнее работать с меценатами и спонсорами. Он обозначил дальнейшие приоритеты в работе. Это, в частности, собрание фонда документов для будущего поколения.

«Инновации, конечно, нужны. Нам нужен искусственный интеллект, но в основе все же должна лежать наша основная миссия», – заметил Дуда.

Спикер считает, что в период непростой геополитической ситуации библиотеки – удобные площадки как нейтральный институт для честного и открытого диалога.

«В таком сложном современном мире только уважение к каждой культуре, даже самой небольшой, может привести к взаимопониманию», – сказал Дуда в беседе с журналистами.

Он обозначил самую важную проблему. Речь идет о нехватке книг в стране.

«Это очень сложная, системная проблема, и дело не только в деньгах. Дело в том, что за последние годы тиражи книг заметно упали. Средний тираж книги в нашей стране – менее 5 тыс. экземпляров. Более половины книг издаются тиражом менее 500 штук. Конечно, это серьезная и самая большая проблема», – заключил Дуда.

Фото: © Аделя Ибрагимова / предоставлено Нацбиблиотекой РТ

В заключительный день работы конгресса – 23 мая будут объявлены итоги выборов нового президента и членов правления РБА на период 2024-2027 годов. На торжественном закрытии также состоится награждение отличившихся специалистов медалью РБА «За вклад в развитие библиотек» и знаком «Почетный член РБА», будут вручены государственные и ведомственные награды, запланирована церемония «Посвящение в профессию».

Завершающим ярким событием и интригой года станет объявление «Библиотечной столицы России 2025 года» и вручение от имени Республики Татарстан символа «Библиотечной столицы России – 2025».