«Это не просто клуб»: Сафиуллин рассказал, какие задачи ставит новое руководство «Рубина»

В создание ФК «Рубин» внесены серьезные организационные правовые поправки. Об этом президент правления АНО ФК «Рубин» Марат Сафиуллин сказал в «Интервью без галстука», текст которого опубликован на «Татарстан-24».

«Собственником клуба теперь является Правительство РТ. Это значит, что по поручению и распоряжению правительства создана автономная некоммерческая организация „Рубин“, которая будет возглавлять клуб. В „Рубине“ создано правление из 7 человек. Это те люди, которые разбираются в футболе и любят его, это профессионалы своего дела. Я являюсь президентом клуба», — пояснил гость программы.

Попечительский совет — это руководящий орган футбольного клуба. На данный момент перед ним стоят такие задачи, как завершить сезон, занять места в двойке клубов Первой лиги и выйти в премьер-лигу.

«Мы регулируем вопросы, связанные с футбольной инфраструктурой, покупкой игроков. Кроме того, в наши задачи входят выстраивание отношений с другими структурами и общение с болельщиками. Все решения принимаются большинством голосов правления. Именно поэтому создан совет из людей, которые профессионально разбираются в футболе и могут высказать свою точку зрения, подсказать правильный результат», — резюмировал Сафиуллин.