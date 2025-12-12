«Это не повтор 1980-х»: зачем Путин запускает масштабную перестройку экономики

Отечественная экономика нуждается в глобальных структурных изменениях. План уже разработан Правительством России, а Президент страны поручил незамедлительно начать эту работу. Почему возникла необходимость перекроить российскую экономику и ждать ли перестройку по образцу «горбачевской», рассказали эксперты «Татар-информа».





Президент России Владимир Путин выступил на Совете по стратегическому развитию и национальным проектам

Фото: kremlin.ru

Путин обозначил системные задачи по развитию российской экономики

Президент России Владимир Путин выступил на Совете по стратегическому развитию и национальным проектам, где поручил Правительству незамедлительно начать реализацию программы структурной перестройки экономики России. Полную стенограмму можно найти на сайте Кремля.

«Как мы договорились, Правительство подготовило план структурных изменений в экономике. <...> План рассчитан до 2030 года. Прошу приступить к его реализации незамедлительно, чтобы в конце следующего года сформулировать платформу для выхода на темпы роста отечественной экономики не ниже мировых», – поручил лидер российского государства.

Планируется, что будут создаваться современные, хорошо оплачиваемые рабочие места в высокотехнологичных отраслях, на производствах с высокой добавленной стоимостью, ожидается рост потребления отечественных товаров.

Владимир Путин поручил Правительству незамедлительно начать реализацию программы структурной перестройки экономики России Фото: kremlin.ru

Президент России отметил, что «экономический рост должен быть всеобъемлющим» и должен охватить все регионы страны. Для этого субъекты РФ должны активнее включиться в работу по национальным проектам.

«По каждому направлению реализации нацпроектов фиксируются 10 регионов, где достигнуты результаты ниже остальных субъектов. Очевидно, что здесь требуется более основательная работа всех участников нацпроектов. Прошу коллег из Правительства не тюкать, что называется, региональные команды, а наоборот, включаться вместе в работу, помогать им находить решения», – обратился Путин.

Будет ли это перестройка, как во времена Горбачева?

Доктор экономических наук, профессор КФУ Игорь Кох считает, что пока сложно сказать, о какой перестройке идет речь. Сейчас обозначены лишь основные задачи: создание высокооплачиваемых рабочих мест, развитие высокотехнологичных производств, насыщение рынка отечественными товарами.

«Точно можно сказать, что эта перестройка не будет иметь ничего общего с перестройкой второй половины 1980-х. Тогда основное внимание было уделено политическим изменениям. Даже в области экономики смысл изменений сводился к смене «советских» принципов хозяйствования на «рыночные». Сейчас же никаких политических, идеологических изменений не предвидится, как и замены существующих рыночных экономических механизмов на какие-либо другие», – прокомментировал Кох «Татар-информу».

Игорь Кох считает, что пока сложно сказать, о какой перестройке идет речь. Сейчас обозначены лишь основные задачи Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

С мнением Коха согласен депутат Госдумы Айрат Фаррахов.

«Анонсированная перестройка не имеет ничего общего с перестройкой, которая была во времена Горбачева. Тем более что та перестройка, по сегодняшним оценкам, была абсолютно не продуманной и в целом не отвечала принципам сплоченности в обществе», – сказал он «Татар-информу».

Перестройка нужна в контексте замедления российской экономики

Так или иначе, российская экономика структурно меняется на протяжении длительного времени, считает директор Института нового общества, экономист Василий Колташов. Так, например, в 2014 году и далее активно начало развиваться сельское хозяйство и пищевая промышленность, а с 2022 года – обрабатывающий сектор.

Но если говорить о текущей ситуации, то, по мнению Колташова, российская экономика начала серьезно замедляться, что подталкивает к той самой перестройке. Рост ВВП на 1% – это то, чего приходится ожидать по итогам 2025 года, добавил экономист.

«Ощущается, что в российской экономике чего-то не хватает. Из-за чего, собственно говоря, и возникла эта ситуация сильного замедления российской экономики», – сказал Колташов «Татар-информу».

Он вспомнил, что эта тема уже возникала на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ-2025). Тогда Путин заявил, что не согласен с мнением главы Сбера Германа Грефа, что есть стагнация в экономике. Президент добавил, что не хочет давать оценок экономической ситуации, но у него есть мнение на этот счет.

«Развитие российской экономики теперь возможно только в случае, если государство изменит свои подходы к управлению экономическими процессами», – считает Василий Колташов.

Василий Колташов: «Развитие российской экономики теперь возможно только в случае, если государство изменит свои подходы к управлению экономическими процессами» Фото: © Мария Девахина / РИА Новости

Ускорить развитие российской экономики могут инфраструктурные проекты

Колташов считает, что впереди Россию ждет эпоха крупных инфраструктурных проектов, которые могли бы создать положительную динамику в экономике и дать рост ВВП выше 1%.

«Китай в подобной ситуации решал вопрос с помощью строительства сети высокоскоростных железных дорог. Да, они еще не окупились и едва ли в короткое время окупятся. Но они изменили Китай, они изменили китайскую промышленность, создали сильнейший кластер высокотехнологичного производства. Россия находится в похожей ситуации», – сказал экономист.

Вероятно, будет сделана ставка на высокотехнологичные сферы и микроэлектронику, а также промышленное машиностроение.

«Остается подождать, когда будут сделаны официальные заявления по поводу того, в чем же конкретно выразится в ближайшие полгода-год работа по этой самой структурной перестройке российской экономики. Хотя понятно, что Путин здесь делает ставку на высокотехнологичную продукцию, но для этой продукции нужно создавать рынок», – добавил собеседник.

Айрат Фаррахов: «Анонсированная перестройка не имеет ничего общего с перестройкой, которая была во времена Горбачева» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Упор на высокие технологии и отечественные товары

Депутат Госдумы Айрат Фаррахов считает, что Россию ждет перестройка экономики с сырьевой экономики на технологическую. Упор будет сделан на выпуск продукции высокого качества, которая бы имела преимущества в технологическом, в научном, в бытовом плане.

«Это будет способствовать развитию экономики, способствовать развитию потребительской сферы, налоговой базы и в конечном итоге – гордости за свою державу», – уверен парламентарий.

Фаррахов в разговоре с «Татар-информом» упомянул, что на этой неделе принята Стратегия развития здравоохранения в России на период до 2030 года. Среди основных задач – увеличение доли лекарств, произведенных в России, а также в общем объеме препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых, до 90%. В этом плане можно провести параллели с той самой перестройкой экономики, о которой сказал Путин.

«Мы переходим на собственные медицинские изделия, но не в силовом варианте, что мы обязаны их покупать. Мы должны создать условия, чтобы медицинские изделия, лекарства, которые изготовлены здесь, были не просто конкурентными на словах, а стали лучшими и мы бы могли их продавать за рубеж. Это большая стратегия, и она абсолютно реализуема. Давно пора ее делать», – считает Фаррахов.

Василий Колташов считает, что в связи с изменениями в экономике будут востребованы технические кадры Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

К чему готовиться населению в связи с перестройкой российской экономики?

Василий Колташов считает, что в связи с изменениями в экономике будут востребованы технические кадры.

«Рассчитывать на то, что офисные специальности будут так же востребованы, как в прежние годы, не приходится. Происходит автоматизация многих процессов, в то время как технически грамотные кадры будут более востребованы. Следовательно, в образовании нужно обращать внимание на дисциплины и учебные заведения, факультеты, связанные с техническими знаниями, поскольку за этими специальностями будет будущее», – сказал экономист.

Одновременно с этим, по его прогнозам, вырастет предложение товаров российского производства и будут приниматься меры по продвижению отечественных товаров.

«Речь идет в первую очередь о промышленных товарах, причем о товарах высокотехнологичных. Пока сложно оценивать, по каким направлениям мы увидим в первую очередь российские продукты, которые будут предлагаться на смену зарубежным. Но Президент говорил о том, что задача – иметь конкурентоспособные товары, это значит, что речь идет не только о внутреннем рынке, но и об экспансии», – заключил Колташов.