«Это не повод накидываться на нее»: Черданцев вступился за Загитову в споре с Губерниевым

Известный спортивный журналист и телекомментатор Георгий Черданцев высказался о критике в адрес олимпийской чемпионки Алины Загитовой со стороны Дмитрия Губерниева.

«Загитова сейчас бедная оговорилась, сказала "сказка сказочная". Ну подумаешь, девочка вообще фигуристка, знаменитая чемпионка и так далее. Мне кажется, это вообще не тема для обсуждения. Ну сказка сказочная, я тоже все время говорю сказка сказочная, потому что когда ты много говоришь в прямом эфире, какая-то тавтология, повторы случаются. Тем более, мы все время про мяч говорим, это неизбежно. Это не повод накидываться на человека с такой ненавистью.

Это общее отсутствие культуры, к сожалению, всеобщей, всеобъемлющей. А сейчас из-за всеобщего проникновения в интернет отсутствие этой культуры вдруг стало явным. Раньше мы об этом только догадывались, а сейчас мы с этим столкнулись как с реальностью. Это реальность, в которой ты живешь. Либо ты принимаешь, либо ты уходишь из публичного пространства», – заявил Черданцев на ютуб-канале «Киберэтика».

Ранее Губерниев жестко высказался о речи Загитовой. «Над техничной техникой речистой речи нужно очень много работать», — заявил комментатор.

Напомним, Загитова приостановила профессиональную карьеру в конце 2019 года после неудачного выступления на финале Гран-при и преимущественно выступала в ледовых шоу. За это время Алина поступила в университет по специальности «Журналистика» и выступила в роли ведущей на Первом канале.