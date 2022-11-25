«Это не пир во время чумы»: Айдар Метшин ответил, нужно ли праздновать Новый год

Новый год является праздником света и добра, поэтому его отмечать нужно. Такое мнение депутат Госдумы Айдар Метшин высказал в авторском подкасте «Город для каждого» во время беседы с ведущим радио «Комсомольская правда» Юрием Кораблевым.

«Я считаю, что новогодние праздники должны проводиться. Мы не можем и не должны лишать наших людей, и в первую очередь наших детей, любимого зимнего праздника. Я здесь полностью поддерживаю позицию Президента Татарстана Рустама Минниханова, который отмечает, что сейчас как никогда нужны объединяющие людей события, поэтому праздничные мероприятия нужно проводить. Другое дело, что при известных обстоятельствах эти праздники должны проводиться рачительно, без излишеств, в рамках тех бюджетов, которые ранее были предусмотрены», — уверен Метшин.

Он подчеркивает, что в разные периоды наша страна проходила много испытаний, но такие жизнеутверждающие мероприятия, как Новый год, всегда проводились.

«Это не пир во время чумы, это я считаю то, что является светом, добром», — сказал депутат.

Более подробный ответ на вопрос, стоит ли сейчас проводить новогодние праздничные мероприятия и украшать города, можно послушать в подкасте «Город для каждого с Айдаром Метшиным». В разговоре также приводятся результаты мини-опроса населения.