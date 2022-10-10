«Это не одна тысяча человек»: Лукашенко поручил разместить российских военных в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил силовикам принять и разместить российских военных, которые прибудут в страну в рамках развертывания белорусско-российской региональной группировки войск. По его словам, прибудет «не одна тысяча» российских военных.

«Вы не рассчитывайте на большую численность Вооруженных сил Российской Федерации. Но это будет не одна тысяча человек. И будьте готовы в ближайшее время принять этих людей и разместить там, где нужно, по нашему плану. Без перебора, без нагнетания ситуации и обстановки», – сказал Лукашенко на совещании, обращаясь к главе минобороны Белоруссии.

Он также отметил, что нужно определить новые меры укрепления безопасности с учетом быстро меняющейся обстановки. «Ситуация вокруг Беларуси, мы уже констатировали, остается напряженной. Тем более на Западе насаждается мнение о том, что белорусская армия вступит в специальную военную операцию на территории Украины непосредственно», – приводит слова Лукашенко его пресс-служба.

Напомним, сегодня он сообщил, что договорился с Президентом РФ Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск на фоне обострения ситуации на западных границах Союзного государства.