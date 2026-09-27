«Это не наш уровень»: почему УНИКС проиграл на старте сезона «Парме» дома

Казанский УНИКС после своих приключений в Суперкубке и четвертого места, был полон сил реабилитироваться и начать чемпионат с победы. Для этого в столицу Татарстана прилетела «Парма». Но на деле все вышло совершенно неожиданно. Почему подопечным Милана Каракаша не удалось порадовать домашнюю публику - в материале «ТИ-Спорта».





Фото: unics.ru

Гимн, «Легенда», новый состав

После того, как казанский УНИКС в начале июня в финальной серии проиграл ЦСКА, команду практически никто не видел. Из стана клуба только доносились неприятные известия - сначала об уходе игроков, потом и о сложении полномочий Велимира Перасовича. Команда в межсезонье обновлялась, менялась, Швед стал капитаном. И первая проба пера нового состава под руководством Милана Каракаша прошла в Суперкубке.

Что было там, думаю, все прекрасно видели - хоть какая-то игра с «Зенитом» и невзрачные казанцы против «Адолу Эфеса» и ЦСКА. Выводы предстояло сделать стремительно уже к чемпионату, который стартовал через неделю. Да и соперник для, так скажем, мягкого старта, идеальный - «Парма». Правда, под руководством экс-тренера казанцев Евгения Пашутина.

За полчаса до игры в холле арены болельщиков развлекает кавер-группа «Легенда». Что удивительно, там два парня и солистка девушка. И у всех длинные волосы. А еще идеально белые костюмы. Собственно, исполняли они всем известные хиты - вот, например, все от мала до велика танцевали под «Районы-кварталы», заедая при этом сочным хот-догом.

За несколько минут до игры на площадке выступили ребята из театра танца «Сайдаш». Здесь уже зрители, которые на 100 процентов заполнили средний и нижний ярус «Баскет-холла», привстали и пританцовывали. В целом, все было вальяжно. От команд исходил похожий вайб - было ощущение, словно все в этой игре было понятно заранее. А зря.

Кавер-группа «Легенда» Фото: © Иван Жуков / «Татар-информ»

Кстати, этому самому общему расслаблению поддались и организаторы. Они по традиции вывели слова гимна на экран, а музыку не включили. Но болельщиков это не смутило - всей ареной исполняли гимн России.

И пока все, кто за лето успел друг по другу соскучиться, обнимались на трибунах, мы знакомились с фактически новым сочетанием игроков у Казани. Так в старте на эту игру появились: Брэндан Адамс, Михаил Беленицкий, Ксэвьер Ратэн-Мэйс, Дэвид Маккормак и Лука Шаманич.

Первая половина - большие вопросы к УНИКСу

Памятуя о прошедшем Суперкубке, мы не могли не держать в голове, пожалуй, главный вывод того турнира - УНИКС хорошо играет в быстрый баскетбол, но против команд чуть ниже классом. Таких как, например, питерский «Зенит». С турками и ЦСКА вышло сильно не очень - они контролировали темп. Казалось бы, «Парма» - идеальный соперник для этого. Но ребята Евгения Пашутина, да и сам тренер, тоже видимо так думали и решили - а давайте мы с казанцами сыграем на встречных «парусах».

Фото: unics.ru

И уже первая четверть показала, что пермяки не просто готовы к этому, а всецело делают. Еще одной болью «зеленых» в этот вечер стали подборы - в целом за матч (под своим и чужим кольцом) их набралось аж на 11 больше у гостей - 29 против 40. Да и первая половина благодаря в том числе этому фактору завершилась нервозно - 33:42.

Вторая половина - характер есть, результата нет

И опять таки мысли относят нас в Суперкубок. Второй важный вывод оттуда - УНИКСу не хватает физики во второй половине. В игре с «Адолу Эфес» они «разрушились» в третьей четверти, в матче с ЦСКА - в четвертой. Но вот против «Пармы» все не так плохо - тут вспомнил, что он все-таки лидер этой команды Джален Рейнольдс (16 очков за игру), поиграл мускулами Лука Шаманич (23 очка). Причем, отмечу, что хорват и Алексей Швед соорудили один из красивейших моментов всей игры - россиянин отдал пас в разрез через троих низом, оставалось только не напортачить. И Лука справился.

Тут же было любопытно посмотреть и за тренерской дуэлью - Каракаш был очень импульсивен, не даром он так долго работал помощником у Перасовича. Пашутин же сидел на стуле и лишь изредка, попеременно с помощником давал какие-то указания своим парням.

Счет 68:69 перед заключительным отрезком игры - вот, как кажется, ключевая веха в этой встрече. Этот УНИКС, уверен на 100 процентов, подумал: «Мы их достали, сейчас дожмем». Кстати, забавно, что в этом мини-перерыве между четвертями, диджей на арене включил песню из фильма «Форсаж-5». А там, переводя на русский язык, есть такие строчки: «Танцуй кудуро! И не думай устать сейчас, Ведь это только начало». Согласитесь, символично и для казанцев в этот момент очень жизненно.

Милан Каракаш Фото: unics.ru

Гости же, почуяв запах своеобразной игровой свободы, начинают в хорошем смысле слова, кайфовать от игры - вы бы видели как они реагировали на каждый свой выигранный и спорный мяч. В какой-то момент, Пашутин даже снял пиджак, настолько было жарко в этой игре. Этот запал передался и игрокам - рывок 9:0, комфортные +11 для пермяков. На такие подвиги в концовке матча этот УНИКС пока совсем не готов. Подчеркнем, что у победителей больше всех настрелял Джошуа Примо - у него 22 очка. Ну а Каракашу на пресс-конференции с журналистами ничего не оставалось, как признать деклассирование от более слабого соперника - 88:97.

«Пропустить 97 очков дома на старте сезона - это не тот результат, на который мы рассчитывали. Может, для тренера говорить такое не совсем корректно... Но я не ожидал сегодня такого. Я думал, что мы готовы намного лучше. Честно говоря, всё, что мы обсуждали перед игрой, сегодня этого не показали. Повторюсь, 97 очков пропустить от соперника в домашней игре - не наш уровень. В среду я ожидаю совсем другой баскетбол от своей команды», - сказал Каракаш журналистам.

Да, мы можем сейчас начать оправдывать хорватского специалиста и команду, что дескать новые игроки, новый тренер (по факту знаком с клубом давно). Но есть, а точнее должно быть что-то в таких клубах топового ранга, как УНИКС, что не должно позволять им проигрывать с таким подбором игроков сопернику ниже классом.

Каракаш пообещал, что в среду в игре против «Динамо» из Владивостока мы увидим другой УНИКС. Что ж, хочется в это верить.