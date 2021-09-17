«Это не любые люди»: Михеев пояснил, как «Справедливая Россия» отбирала наблюдателей

Многие наблюдатели партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» работают уже не первый год. Они имеют обостренное чувство справедливости, усидчивы и внимательны. Об этом сообщил в Едином информационном центре в Казани председатель совета регионального отделения партии, депутат Госсовета РТ Альмир Михеев.

«В наблюдатели придет ведь тоже не любой. Придет человек с обостренным чувством справедливости, заинтересованный. В любом случае те, кто пришел, это уже не любые люди. Мы не ловим людей на улице и не заставляем их это делать. Это их внутренний позыв, это многолетняя практика. Многие наблюдатели работают не первый год, участвуют в наших кампаниях. Мы имеем опыт работы непосредственно с персоналиями, и видим, что кто-то вытягивает, а с кем-то уже попрощались», – сказал он.

Спикер отметил, что возраст и пол наблюдателей не имеют значения. Главное – быть ответственным, внимательным, усидчивым, не бояться работы.

В целом на избирательных участках республики задействовано около 14 тыс. наблюдателей, в том числе 2,3 тыс. от «Справедливой России». Выборы в Государственную Думу РФ VIII созыва продлятся три дня, 17, 18 и 19 сентября. Параллельно в Татарстане состоятся довыборы в Государственный Совет РТ VI созыва по двум округам – Азинскому и Студенческому. Кроме того, с 17 по 19 сентября в республике пройдут дополнительные выборы депутатов органов местного самоуправления.