Федеральные издания со ссылкой на сервис объявлений сообщают, что в ряде российских городов растет число предложений о срочной продаже вторичного жилья. В топ таких городов попали и Набережные Челны. Эксперты рассказали «Татар-информу» о том, что происходит на рынке Автограда.

Массового исхода челнинцев нет

Набережные Челны оказались в числе российских городов, где больше всего выросли срочные продажи вторичного жилья. Они уступили только Махачкале, где доля срочных сделок достигла почти 14%, и Ставрополю (7,8%).

Значит ли это, что челнинцы стали массово покидать город? Участники рынка связывают срочные продажи с тем, что некоторые жители уехали после объявления частичной мобилизации. Они спешно продавали недвижимость. Но то же самое происходило и в других городах России.

Директор АН «Кама» Рисхат Сабирзянов допускает погрешность в статистике. В своем материале «Российская газета» ссылается на данные «Циана». А эта платформа, по словам Сабирзянова, не очень популярна в Набережных Челнах. Продавцы чаще всего выкладывают объявления на «Авито» и на «Домклик». В это же время эксперт подтверждает, что предложений на рынке стало больше.

«Летом на продажу было выставлено около 4 тысяч объектов. В августе-сентябре это число выросло до 6 тысяч. Кто-то уезжает, другие боятся, что в будущем квартиры подешевеют, и торопятся продать недвижимость по текущим ценам», – говорит Рисхат Сабирзянов.

В предыдущие годы рынок жилья оказался перегрет благодаря дешевой ипотеке. Сейчас, когда рыночные ставки начали расти, а экономическая ситуация стала нестабильной, цены стали снижаться Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

А как насчет скидок?

Дисконт на вторичном рынке в Набережных Челнах действительно есть. И он может превышать 4,2%, о которых пишет «Российская газета».

«Во-первых, мы заметили, что увеличилось количество предложений. Во-вторых, многие стали торговаться. Причем иногда дисконт бывает существенный и может достигать 20%. Но это все-таки точечные предложения. В целом по рынку таких скидок мало. Возможно, они связаны с отъездом части горожан», – отмечает коммерческий директор СЗ «Домкор» Евгений Александров.

В предыдущие годы рынок жилья оказался перегрет благодаря дешевой ипотеке. Сейчас, когда рыночные ставки начали расти, а экономическая ситуация стала нестабильной, цены стали снижаться.

«Продавцы готовы давать скидки до 10%. То есть если квартира стоит 4 млн рублей, дисконт составит 400 тысяч рублей. Но кто-то может скинуть только 50-100 тысяч рублей. Рынок вторички стоит, но не только в Челнах. Это не коллапс, но продажи приходится стимулировать. Цены высокие, ипотечные ставки тоже, не каждый готов покупать на таких условиях», – констатирует Рисхат Сабирязнов.

В данный момент дефицита новостроек нет – у многих компаний после сдачи дома остаются нераспроданные квартиры, которые превращаются для них в балласт Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

А что с первичкой? Новостройки дешевеют?

Конечно, спад коснулся не только вторички, но и долевки. Покупатели дольше размышляют о покупке, выбирают осторожнее. Однако рынок не валится, а застройщики не дают больших единоразовых скидок. Они готовы скинуть цену на менее ликвидные объекты. Как правило, это квартиры с неудачной планировкой, которые никто не хочет выбирать.

Застройщики говорят, что ждать снижения цен не стоит.

«Экономической подоплеки для снижения цен застройщиками нет. Потому что даже если на отдельные строительные материалы они и снизились, то на другие, из-за изменения логистических цепочек, заметно выросли. В целом же по рынку, по нашим наблюдениям, цены на новостройки сохраняются на прежнем уровне, а по некоторым объектам даже растут», – говорит Евгений Александров.

В то же время многие девелоперы маскируют скидки под видом различных акций. Например, они могут частично субсидировать ипотеку. Удержать ценопад может снижение предложения: некоторые застройщики заявляют, что пока не планируют новые проекты. В данный момент дефицита новостроек нет – у многих компаний после сдачи дома остаются нераспроданные квартиры, которые превращаются для них в балласт.

«Раньше все продавали по договору долевого участия (ДДУ). В последние два-три года часть квартир продают по договору купли-продажи уже поле сдачи дома. Для застройщика непроданные квартиры создают дополнительные расходы, ведь им приходится платить за жилищно-коммунальные услуги. Если 20-30% квартир не продано, расходы растут. Если бы цены на росли, можно было бы покрыть эти издержки. Но сейчас вторичный рынок стоит», – поясняет Рисхат Сабирзянов.