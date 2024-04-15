«Это не геройство»: как Метшин объявил войну любителям парковки в зеленых зонах Казани

На первоначальном этапе в санитарной очистке города были задействованы представители подрядных организаций жилищно-коммунального хозяйства

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

За две недели апреля с улиц Казани вывезли более 25 млн кубометров отходов

С начала двухмесячника по санитарной очистке города, который стартовал 1 апреля, с территории Казани вывезли более 25 тысяч кубометров отходов, в порядок привели почти 300 дворов. На этой неделе работы по очистке города будут усилены – к уборке присоединятся сотрудники предприятий различных форм собственности и жители. Об этом сегодня сообщил замруководителя исполкома Игорь Куляжев.

На первоначальном этапе в санитарной очистке города были задействованы представители подрядных организаций жилищно-коммунального хозяйства и предприятий по содержанию улично-дорожной сети. За две недели они очистили 8 млн кв. метров дорог, отмыли ограждения протяженностью 38 км, почти 400 остановочных павильонов, свыше 9,8 тыс. дорожных знаков, 79 светофоров, а также более 1,5 тыс. опор наружного освещения.

Игорь Куляжев: «Пристальное внимание уделяется объектам улично-дорожной сети, дворам и территориям промышленных предприятий» Фото: kzn.ru

«Пристальное внимание уделяется объектам улично-дорожной сети, дворам и территориям промышленных предприятий. Также в фокусе – гаражные кооперативы, объекты торговли, начиная от фасадов и ограждений, заканчивая прилегающими участками. Кроме того, в городе ликвидируют несанкционированные свалки и навалы мусора», – отметил Игорь Куляжев.

Начальник Управления административно-технической инспекции исполкома Наиль Минвалеев, в свою очередь, напомнил собственникам о правилах содержания городских объектов и благоустройстве прилегающих к ним территорий. Так, например, уборку возле домов ежедневно должны завершать к 8:00. Ограждения, навесы и контейнеры следует отремонтировать и очистить от любых объявлений.

Уборку возле домов ежедневно должны завершать к 8:00 Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На обновление дорожной разметки в Казани потратят 470 млн рублей

Дороги Казани с 15 апреля начали обслуживать в летнем режиме, рассказал мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин.

«Речь идет не только об очистке дорог, это и прочистка ливневок, плановый ямочный ремонт <…> замена элементов барьерных ограждений, дорожных знаков, опор освещения. Всё, что за зиму пришло [в негодность], и то, что нужно поправить, мы начинаем сейчас активно ремонтировать, отмывать, вычищать», – подчеркнул градоначальник.

Он также напомнил, что после зимы на дорогах города обновят дорожную разметку.

После зимы на дорогах города обновят дорожную разметку Фото: © «Татар-информ»

«Весной наносится дорожная разметка. В этом году на эти цели выделено 470 млн рублей из бюджета республики. Когда-то мы о таких цифрах и не мечтали. Это 400 тысяч квадратных метров площади, 90% дорожной разметки будет наноситься термопластиком», – отметил градоначальник.

Работы уже стартовали на проспектах Ямашева и Универсиады, на улицах Ершова и Большая Красная.

«Не нужно считать геройством парковку на зеленых зонах»

С сегодняшнего дня в Казани также будут в автоматическом режиме контролировать парковку на зеленых зонах. Аппаратный комплекс, фиксирующий стоянку автомобилей, будет работать в увязке с оцифрованными границами каждой зеленой зоны, рассказал Наиль Минвалеев. На сегодняшний день уже оформили восемь протоколов по этому виду нарушений, еще 19 материалов находятся в работе.

С сегодняшнего дня в Казани также будут в автоматическом режиме контролировать парковку на зеленых зонах Фото: © «Татар-информ»

«Зимой многие парковались на зеленой зоне, сейчас за это будет наказание. На благоустройство мы тратим немалые деньги. Это деньги всех горожан, налогоплательщиков. Но недовольные бывают и идут судиться, оспаривать в судах эти штрафы. Надо понимать, что судятся они не с нами, а судятся со своими соседями, со всеми, кто живет в этом городе, и, в отличие от них, эти правила благоустройства соблюдают, берегут всё то, что вокруг них заботливо делают», – прокомментировал ситуацию мэр Казани Ильсур Метшин.

Градоначальник также добавил, что не нужно считать «геройством» отстаивание своей позиции за парковку на зеленой зоне в суде. Городские власти продолжат системно бороться с такими нарушителями.

Основное внимание в рамках двухмесячника по санитарной очистке в Казани планируют уделить территориям прибрежных зон водоемов и лесополос Фото: © «Татар-информ»

Акцент во время общегородского субботника сделают на лесополосы и прибрежные зоны водоемов

В рамках двухмесячника по санитарной очистке в Казани запланировали общегородской субботник, он состоится 20 апреля. Основное внимание планируют уделить территориям прибрежных зон водоемов и лесополос, рассказал Игорь Куляжев.

Присоединиться к субботнику и создать инициативную группу, чтобы привести в порядок двор или другой участок, могут все желающие. По организационным вопросам, касающимся инвентаря, мешков и вывоза мусора, можно обращаться в районные администрации и управляющие организации, а также в Комитет внешнего благоустройства города.

«На сегодня в каждом районе определены участки, на которых с помощью работников промышленных предприятий, сотрудников районных администраций, учреждений здравоохранения и образования, учащихся и жителей будет проведена работа по санитарной очистке территорий. Например, это сквер Молодоженов, пляж „Локомотив“, березовая роща жилого массива Мирный, сад Эрмитаж, лес в парке им. Горького и другие», — сообщил спикер.

Ильсур Метшин: «Силами только предприятий благоустройства после зимнего содержания тяжело привести территорию в порядок, на это требуется длительное время» Фото: kzn.ru

Метшин: «Субботник носит также и воспитательный характер»

Мэр Казани Ильсур Метшин призвал казанцев не оставаться в стороне и организованно выйти на общегородской субботник. Градоначальник отметил, что привести в порядок территорию города после зимнего содержания коммунальным предприятиям единолично довольно тяжело, поэтому им потребуется помощь неравнодушных горожан.

«Мы все любим нашу Казань, любим жить в чистом и благоустроенном городе. Силами только предприятий благоустройства после зимнего содержания тяжело привести территорию в порядок, на это требуется длительное время. Здесь есть и воспитательный характер: одно дело, когда кто-то убирается, другое – когда горожане дружно, начиная с каждого двора, каждая школа, колледжи, вузы, промышленные предприятия дружно выходят и всем миром убираются в родном доме», – прокомментировал Метшин.

Ильсур Метшин призвал казанцев не оставаться в стороне и организованно выйти на общегородской субботник Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Он также напомнил о многочисленных мероприятиях, запланированных в Казани в 2024 году. Это в том числе Международный экономический форум «Россия – Исламский мир», Игры и саммит стран БРИКС и многие другие. В преддверии приема гостей из разных стран мира важно «как никогда потрудиться» и привести город в порядок.

Помощь участникам СВО: что еще обсудили чиновники на деловом понедельнике

Помимо этого, начальник Управления социальной политики горисполкома Ирина Смирнова доложила о мерах поддержки, которые оказывают в Казани участникам СВО и их семьям. С начала года на эти цели из городского бюджета уже направили 22 млн рублей. Так, детей бойцов специальной военной операции обеспечивают бесплатным двухразовым горячим питанием, транспортными картами и путевками в лагеря. Для жен участников спецоперации проходят группы поддержки, а для их детей организовывают арт-терапию, направленную на коррекцию эмоционального состояния.

Ирина Смирнова доложила о мерах поддержки, которые оказывают в Казани участникам СВО и их семьям Фото: kzn.ru

Продолжает работу горячая линия на базе АНО «Добрая Казань». Для рассмотрения наиболее сложных обращений ведет деятельность комиссия, созданная по инициативе активистов Комитета семей воинов Отечества. Продолжается также и сбор гуманитарных грузов, которые потом отправляют в подшефные Лисичанск и Рубежное. За все время работы склада и пунктов приема казанцам удалось собрать более 1,4 тонны, или 75 фур, самой разной помощи.

«Что важно, наши жители, наши предприятия бизнеса, большого, малого, частные предприниматели принимают посильное участие, помогают кто чем может. И мы обязательно эту работу продолжим и обеспечим всё для того, чтобы мы победили», – заключил мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин.