Вячеслав Зубарев: «Продажи автомобилей снизились в 5 раз. Иными словами – это катастрофа»

Отказ европейских производителей поставлять автомобили в Россию ударил по дилерам. Вместо новых машин они стали больше продавать подержанных. В то же время рынок завоевывают китайские бренды. Какая ситуация сложилась на авторынке, рассказал в интервью «Татар-информу» президент Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Вячеслав Зубарев.

Вячеслав Зубарев: «На рынке новых автомобилей идет колоссальный спад. Сейчас ежемесячно падение продаж на уровне 75-80%»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Китайцы очень активно начали осваивать рынок»

– Вячеслав Викторович, что сейчас происходит с рынком автомобилей?

– На рынке новых автомобилей идет колоссальный спад. Если посмотреть официальную статистику Ассоциации европейского бизнеса, то сейчас ежемесячно падение продаж на уровне 75-80%. То есть продажи автомобилей снизились в пять раз по сравнению с прошлым годом. Иными словами, это называется «катастрофа».

– Но ведь у дилерских центров есть контрактные договоры?

– Юридически они действуют, за исключением производителя Renault, который официально прекратил действие договоров. Но реальных поставок по ним нет. Поэтому как сказать: действуют они или нет?

– Тогда получается, что дилерские центры будут закрываться?

– Производители перестают поставлять автомобили, и возникает вопрос: а что делать дилерской сети? Продажи автомобилей резко сократились, поэтому понятно, что число центров будет снижаться. Пока они работают за счет сервиса. Но ситуация очень критичная.

– Эксперты прогнозируют, что рынок будут занимать китайские производители, вы уже видите этот тренд?

– Китайцы очень активно начали осваивать рынок. Мы планируем обсуждать вопрос политики открытия дополнительного количества автосалонов.

Отказ европейских производителей поставлять автомобили в Россию ударил по дилерам Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Сейчас автомобилей с пробегом продается в два-три раза больше»

– В нынешней ситуации было бы логично, чтобы дилерские центры перепрофилировались.

– Конечно, часть салонов будет перепрофилироваться, одни на новые бренды, другие – на продажу автомобилей с пробегом. Но когда рынок катастрофически падает, без последствий пройти этот период не получится.

Понятно, когда продают 100 машин, нужно одно количество людей, когда 10 – другое. Последствия от санкций мы уже чувствуем. Причем страдают не только сотрудники дилерских центров, но и клиенты. У них сокращается выбор автомобилей.

– Рынок подержанных автомобилей сейчас, наверное, процветает?

– Дилерские центры уже начали перепрофилироваться на подержанные машины. Мы тоже начали так работать (Зубарев руководит группой «Транстехсервис» в Татарстане, – прим. Т-и), хотя мы еще продолжаем продавать остатки новых легковых автомобилей.

Рынок автомобилей с пробегом тоже пострадал, но меньше, здесь падение не в пять, но может быть, в два раза.

– А насколько спрос на автомобили с пробегом выше, чем на новые?

– Многие клиенты стали отдавать предпочтение подержанным машинам, ведь тут вопрос более дешевой цены.

У нас сейчас автомобилей с пробегом продается в два-три раза больше, чем новых автомобилей. Хотя в прошлом году была обратная динамика: новых в три раза больше, чем автомобилей с пробегом.

«Дилерские центры уже начали перепрофилироваться на подержанные машины. Мы тоже начали так работать» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Параллельный импорт – это неравноценная замена»

– Как вы думаете, дилерские центры могут использовать параллельный импорт машин?

– По параллельному импорту автомобили могут поставляться, но не через дилерские центры. Пока ввозить автомобили по параллельному импорту возможно только частным лицам.

Но если и сравнивать объемы параллельного импорта с поставками, которые были раньше, то понятно, что это неравноценная замена. Поскольку он не полностью закрывает ассортимент.

– А как обстоят дела с запчастями? Китайцы полностью заместили европейские поставки?

– Наверное, Китай что-то может заместить, но только часть. Но какие-то запчасти на европейские марки не производятся в Китае.

Надо решать эту проблему. Как альтернатива ­– через поставки из Китая или по параллельному импорту из других стран. Для этого в первую очередь нужно настроить логистические цепочки.

«Конечно, россияне будут покупать то, что будет представлено на рынке и на что хватит денег» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Потребность в автомобилях у людей останется»

– Как вы думаете, снизится ли в России число владельцев личных машин?

– Потребность в автомобилях у людей останется. Конечно, россияне будут покупать то, что будет представлено на рынке и на что хватит денег. А вот какие автомобили будут в наличии и что будет происходит с доходами населения – покажет будущее.

– По вашему мнению, будут ли востребованы льготные автокредиты?

– Они точно будут пользоваться спросом. Фактически такие кредиты будут распространяться на продукцию АвтоВАЗа. Но в любом случае это хорошее дело и подспорье.

– Какие вы можете дать прогнозы по рынку автомобилей?

– Прогнозы делать сложно, потому что в данной ситуации рынок зависит от общеполитической ситуации.