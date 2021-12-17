«Это наши духовные истоки»: во дворе КФУ открыли бюст писателя Сергея Аксакова

Салават Камалетдинов

Во дворе главного здания Казанского федерального университета состоялась церемония открытия бюста выдающегося русского писателя и общественного деятеля Сергея Аксакова. В торжестве приняли участие представители органов власти, общественных организаций, объединений культуры и студенчества.

Идея установить бюст Аксакова в Казани принадлежит Русскому национально-культурному объединению Татарстана. Она была высказана на встрече с Президентом РТ, который поддержал данную инициативу. Поддержку проекту также оказали писательская и литературная общественность республики, Министерство культуры РТ и ученый совет КФУ.

По словам организаторов, открытие бюста приурочено к 230-летию первого студента Казанского Императорского университета – им был Сергей Аксаков, который вместе с другими старшекурсниками Казанской гимназии в 1804 году оказался зачислен на первый курс вновь созданного высшего учебного заведения.

«Это знаковое событие для Казани и всей республики. Произведения Аксакова, его государственная и общественная деятельность у всех на слуху. Это гордость Казани и Казанского федерального университета, и открытие данного бюста является признанием его заслуг для всех нас», – обратился к собравшимся во дворе главного здания КФУ заместитель руководителя Аппарата Президента РТ Александр Терентьев.

Он отметил высокую значимость чествования классиков отечественной культуры – это позволяет напоминать о богатом наследии предков, которое необходимо передавать и нынешнему подрастающему поколению татарстанцев.

«Это приращение культуры и наших историко-культурных ценностей, оно очень важно. Через эти имена мы возвращаемся к нашим духовным истокам и наследию», – резюмировал Терентьев.

Открытие бюста Сергея Аксакова в Казани является историческим событием как для учащихся КФУ, так и для всех жителей города и республики, отметил замминистра культуры Татарстана Дамир Натфуллин.

«Это событие всероссийского масштаба. Мы отдаем дань уважения выдающейся личности, общественному деятелю, писателю, первому театральному критику в российской истории Сергею Аксакову», – сказал он.

Натфуллин добавил, что реализация проекта по созданию и установке массивного бюста во дворике КФУ прошла насыщенный и длинный путь. Но благодаря сильной поддержке со стороны руководства республики, казанского исполкома, руководства КФУ и общественных объединений идею удалось воплотить в жизнь.

По словам заместителя руководителя исполкома Казани Гузель Сагитовой, несмотря на относительно недолгое пребывание Сергея Аксакова в татарстанской столице, этот город оставил глубокий след в его дальнейшей жизни.

«Период нахождения в Казани сыграл значительную роль в его жизни. Сам Аксаков писал в воспоминаниях о том, что обязан Казани и Казанскому университету многими теплыми воспоминаниями», – напомнила Гузель Сагитова.

От лица руководства города она выразила глубокую признательность и благодарность всем участникам создания бюста писателя. По окончании официальной части церемонии ее участники возложили к подножию бюста букеты алых роз и гвоздик.

