«Это наше общее дело»: в Осиново волонтеры уже четыре года помогают бойцам СВО

В селе Осиново Зеленодольского района уже четыре года работает волонтерское сообщество «Бойцам». Здесь мамы, бабушки, сестры и дочери шьют, плетут, вяжут и собирают все необходимое для наших земляков, которые сегодня находятся в зоне специальной военной операции.

Сегодня швейный цех группы работает в две смены. Он разместился в помещении бывшей детской поликлиники. Просторно, светло и тепло – места хватает сразу для нескольких направлений работы: швейного цеха, раскройного цеха, плетения сетей, вязания и фасовки гуманитарных грузов.

Руководитель волонтерской группы Валентина Кузнецова 43 года проработала в совхозе «Майский», а с началом специальной военной операции полностью посвятила себя помощи фронту. Сначала волонтеры работали при храме, шили и собирали помощь дома, но полтора года назад группа получила это помещение.

«Делалось дома 2,5 года, потом полтора года назад это помещение предоставил глава поселка Юрий Харинкин, и мы еще больше расширились – швейный цех, раскроечный цех», – рассказала Валентина Кузнецова.

Швейное мини-производство возглавляет Валентина Бизулькина – техник трикотажного производства с 25-летним стажем. Она сама разрабатывала лекала, осваивала технологии и обучала других волонтеров.

«Эти лекала делала сама. Сначала купили костюмы, потом я посмотрела видео, чтобы могли кроить и изготавливать костюмы. Это наше общее дело – все для наших ребят, чтобы быстрее вернулись домой», – говорит она.

В цехе шьют нательное белье, флисовые куртки, пуловеры, маскировочные костюмы, подшлемники и другие необходимые вещи. Все изделия изготавливаются по запросам самих бойцов и с учетом условий местности.

«Цвета выбираем в зависимости от местности, согласовываем размеры и расцветку с ребятами – поле, лесополоса», – объясняет волонтер Нина Зайцева.

В отдельной комнате плетут маскировочные сети из спанбонда, вяжут теплые носки и готовят сладости.

«В наши носочки вкладываем душу, с молитвой, а еще письма, иконы, детские рисунки», – делятся волонтеры.

Серьезную поддержку оказывает и мужская часть команды. Александр Николаевич сконструировал удобный станок для раскроя спанбонда, делает стойки для сетей и помогает с техническими задачами.

У волонтерской группы есть своя отлаженная система сортировки и отправки грузов. Помощь передают лично в руки, волонтеры сами выезжают в зону СВО, не боясь дороги и трудностей.

Волонтерам помогают односельчане, предприниматели, школьники. Бойцы регулярно присылают обратную связь, благодарят за поддержку и делятся тем, что действительно необходимо. Это еще больше объединяет людей и укрепляет веру в то, что фронт и тыл всегда были и остаются неразделимы.

В осиновской группе есть и свой Бессмертный полк – память о тех, кто ценой собственной жизни защитил мирных жителей.

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.

