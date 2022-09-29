«Это наше боевое братство»: как опытные бойцы СВО помогают мобилизованным

Елена Саляхова

Сотни мобилизованных со всего Татарстана и Башкирии сейчас ожидают отправки на учебный полигон. До 1 октября их собирают в «Казань Экспо», только после этого новобранцы перейдут к военной подготовке.

Медицинский пункт, мобильная баня, четыре столовые – сделано все для максимального комфорта военнослужащих. Разрешены даже встречи с родными и близкими. Кто-то общается со своей семьей по телефону, другие встречаются со своими детьми и женами у ворот сборного пункта.

«Вот приехала показать нашу новорожденную дочь. В нашей семье это третий ребенок. Повестка моему мужу пришла 26 сентября. День на сборы и вот он уже здесь», – рассказала жительница Казани Алия. Женщина приехала сегодня с детьми в «Казань Экспо», чтобы повидаться с супругом.

Бонусом для мобилизованных в сборном пункте стало то, что они могут обратиться за юридической помощью. Для этого были созданы специальные мобильные группы из адвокатов и нотариусов.

«Работа с мобилизованными проводится в индивидуальном порядке. За вчерашний вечер к нам обратились 47 человек, чаще всего для регулирования вопросов с судебными приставами, это касается приостановления исполнительных производств. Также к нам обращались по вопросам о льготах, доверенностях. Все это нам удается решить в кратчайшие сроки», – рассказал замминистра юстиции РТ Мухаррям Ибятов.

Фото: © Елена Саляхова/ «Татар-информ»

В медицинских пунктах работают сразу два специалиста – санитарный инструктор и терапевт. На месте медики могут оказать мобилизованным помощь, если она необходима.

«Чаще всего к нам обращаются с жалобами на сердце и с температурой. На месте мы обследуем, например, проводим ЭКГ. В случае если выявляется серьезное заболевание, то мы отправим человека на военно-врачебную комиссию. Но таких случаев не было. Наши пункты хорошо оснащены, есть все препараты», – рассказал санитарный инструктор Булат Гайнутдинов.

Поднять боевой дух и поддержать только что прибывших призывников стараются те, кто уже давно здесь обосновался. Фаяз из Азнакаево рассказал, что находится здесь несколько ней. О службе на Украине знает не понаслышке. В апреле он отправился туда добровольцем, служил командиром взвода, участвовал в освобождении населенных пунктов под Лисичанском.

Фото: © Елена Саляхова/ «Татар-информ»

«Многие ребята, которые здесь собрались, служили в других горячих точках. Я очень рад, что они здесь – это наше боевое братство. Мы делимся опытом с молодежью, рассказываем, как надо поступать и чего нельзя делать. Для нас, конечно, это пройденный этап. Мы готовы ко всему», – рассказал азнакаевец.

Фаяз добавил, что обязательно вернется домой и поможет выжить ребятам, которые попадут в его взвод.