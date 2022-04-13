«Наша посильная помощь»: «Единороссы» Татарстана отправили в Донбасс продукты питания

Михаил Захаров

Шестой автопоезд с гуманитарной помощью отправила в Донбасс Татарстанская «Единая Россия». В отправке груза приняли участие депутаты Госдумы РФ от Татарстана Айрат Фаррахов и Руслан Гаджиев.

«Коллеги, которые работают в Донбассе, говорят, что есть большая потребность в предметах первой необходимости. И что шестой автопоезд отправляется от «единороссов» Татарстана – это наша посильная помощь. Что мы отправляем? Это продукты, тушенка, памперсы, одежда. Это все, что необходимо людям, оказавшимся в непростой ситуации. И конечно же, это не последний автопоезд. Вы видели склад, который постоянно пополняется. В ближайшее время благодаря однопартийцам будет сформирован отдельный автопоезд с лекарствами. Это очень важно для Луганской больницы», - рассказал Айрат Фаррахов.

Депутат Руслан Гаджиев также уточнил, что в Татарстане благодаря «единороссам» проводится акция «Книги – Донбассу», цель которой - вернуть детям регионов Украины возможность учиться, развиваться в привычной русскоязычной среде.

«Мы передали книги с бессмертными произведениями русской литературы. Это книги Пушкина, Достоевского, Чехова. Также мы передали книги для школьников по разным учебным предметам. Хочу выразить благодарность всем жителям Татарстана, которые приняли участие в благотворительных акциях “Единой России”», - отметил Гаджиев.

Партия «Единая Россия» в целом по стране продолжает гуманитарную миссию в Донбассе. Как только поступают заявки, «единороссы» готовят к отправке помощь через гуманитарные центры, которые развернуты в Донецке и на территории республики.

Как отметил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, чтобы преодолеть последствия длительного отсутствия поставок гуманитарных грузов, партия открыла центр помощи в Мариуполе, где организован пункт медпомощи, работает полевая кухня. Ежедневно там оказывают помощь порядка 6 тысячам граждан Украины.