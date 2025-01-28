«Это наша Национальная хоккейная лига». Мэр Казани Ильсур Метшин о «Зеленом дерби»

Фото: ak-bars.ru

Мэр Казани Ильсур Метшин поделился мнением о матче «Ак Барса» с «Салаватом Юлаевым» (4:3) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Мэр сравнивает матч с играми НХЛ, аргументируя слова обстановкой на арене и выступлениями команд. Также Метшин поделился мнением о работе главного тренера казанской команды Анвара Гатиятулина и генерального менеджера Марата Валиуллина.

«Я могу сказать только про команду, про отдельных личностей, во главе с президентом клуба Наилем Магановым. Хорошо, что и "Ак Барс", и арена меняются вместе с Казанью. Несмотря на то, что непосредственно "Ак Барс" вместе с инфраструктурой не участвовал в БРИКС, но они тоже подросли до международного уровня. Есть много забот, и я прошёл с внуками до магазина атрибутики. И атмосфера, и то, как в клубе работают с болельщиками, видно, что всё растёт. Молодцы, это очень радует!» – поделился мэр Казани.

Также Ильсур Метшин порассуждал о перспективах «Ак Барса» взять Кубок Гагарина в текущем сезоне.

«Четвёрка та же, все клубы достойны. Сегодняшнее дерби показало, что любой из них может оказаться чемпионом. Важно подойти к финалу Кубка. Это, безусловно, зависит от тренера. Дай Бог без травм. Наша команда показывает очень хорошую картинку игры, было приятно болеть. Был достойный и очень хороший хоккей. Зрелищный по количеству голов и по количеству моментов», – передает слова Метшина Metaratings.

Напомним, вчера, 27 января, «Ак Барс» и «Салават Юлаев» провели уже пятый матч между собой за текущий сезон. Для казанского клуба вчерашняя победа стала уже третьей подряд в «Зеленом дерби» нынешнего регулярного чемпионата КХЛ.

В данный момент команда Анвара Гатиятулина занимает четвертое место в Восточной конференции. В следующем матче «Ак Барс» сыграет с «Ладой». Встреча состоится 31 января в 18:00 по мск.