«Гордость Татарстана»: Казань встретила серебряных призеров чемпионата «Абилимпикс»

В Казань вернулись серебряные призёры Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». По итогам соревнований, сборная Татарстана выиграла 123 медали, включая 50 золотых, 45 серебряных и 28 бронзовых. Победителей и призёров на перроне казанского вокзала встретил министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Нам очень приятно встречать наших победителей, потому ведь это люди, которые в очередной раз показали мощь Татарстана! Они действительно достойны уважения, восхищения, любви и хорошего отношения. Это гордость нашего Татарстана! Огромное спасибо родителям, наставникам, мастерам производственного обучения, которые так бережно относятся к таким гражданам. Я думаю, в дальнейшем мы будем продолжать в том же духе, темпе и с желанием победить», – подчеркнул министр.

Он отметил, что церемония закрытия финала чемпионата прошла в Москве 31 октября. По итогам состязания, в общекомандном зачете Республика Татарстан заняла второе место, первое заняла сборная Москвы, третье – команда Московской области. В общей сложности в финале участвовало более 1,1 тыс. человек из разных регионов России в трёх категориях: школьники, студенты и специалисты. Татарстан представили 152 участника.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Впечатления словами не передать: восторг, восхищение, радость – это не поддаётся описанию – надо самому это пережить. Я победил в компетенции «Гончарное искусство». Гончарное дело – это мое хобби, которое сейчас украшает и насыщает мою жизнь. Я думаю, что победить мне помогли любовь и труд. Победа достигается только долгим кропотливым трудом. Конечно, у тебя может быть талант, но если ты не приложишь никаких усилий – ты ничего не достигнешь, не победишь», – поделился впечатлениями победитель чемпионата Ильгизар Хамидуллин.

В этом году участники соревновались в 40 компетенциях по восьми направлениям: информационные технологии, сфера услуг, питание, медицина, промышленность, декоративное искусство, творчество, экономика и финансы.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Подготовка началась еще с мая – сначала был ряд отборочных испытаний. Ни один день не обходился без подготовки. В чемпионате я представила проект, связанный с дошкольным образованием, а именно – проведение занятий по пальчиковой гимнастике и дидактических игр для школьников. Конечно, было страшно, боялась что-то сделать неверно, где-то ошибиться, но потом взяла себя в руки, и все получилось», – рассказала победительница чемпионата Карина Гайнуллина.

Напомним, что Национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс» президентской платформы «Россия – страна возможностей» проходил с 28 по 31 октября. Из-за сложной эпидемиологической обстановки финал чемпионата «Абилимпикс» 2021 года перенесли на 2022 год. Таким образом в этом году приняли участие победители региональных конкурсов 2021 и 2022 годов.