«Это наш уровень». Губерниев отреагировал на выступление российских спортсменов на ОИ

Фото: © Максим Платонов / РИА Новости

Комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал первые результаты российских спортсменов, допущенных на зимние Олимпийские игры в Италии под нейтральным статусом. На данный момент их показатели далеки от призовых позиций: лыжница Дарья Непряева заняла 17-е место в скиатлоне, конькобежка Ксения Коржова — 12-е на дистанции 3000 метров, а саночник Павел Репилов находится на 16-й позиции после двух попыток.

«Это наш уровень сейчас. Скромный уровень такой. Ребята молодцы, борются. Но чтобы была медаль, должно всё сильно сойтись... Потому что подарков ни от кого ждать не надо. Надо взвешивать риски»*, – прокомментировал Губерниев «Чемпионату».

Комментатор привел в пример казус фигуриста Гуменника со сменой музыки, назвав это «проверкой на профессионализм». Губерниев выразил надежду, что сюрприз в виде медали все же может случиться, возможно, в лыжных гонках, фигурном катании или ски-альпинизме, но подытожил: «Но не более того».