«Это наш Ломоносов и да Винчи!»: казанской школе №80 присвоено имя Каюма Насыри

Средней общеобразовательной татарско-русской школе №80 Вахитовского района Казани присвоено имя татарского ученого-этнографа, литератора и просветителя XIX века Каюма Насыри. Соответствующее решение принял исполком Казани, сообщил ИА «Татар-информ» директор образовательного учреждения Роберт Мансуров.

«Наша школа территориально находится там, где когда-то работал и жил Каюм Насыри (ул. Татарстан, д. 40 — прим. Т-и). Совсем рядом с нами, можно сказать, во дворе нашего здания находится музей-усадьба Каюма Насыри (ул. Парижской Коммуны, д. 35 — прим. Т-и), где этот выдающийся просветитель, учитель, ученый жил до последних дней, и именно там его не стало. Наследие Каюма Насыри мы изучаем, внедряем в учебно-воспитательную работу. Человек был выдающийся! Это наш Ломоносов, наш Леонардо да Винчи, поэтому инициировали присвоение имени Каюма Насыри нашей школе и единогласно проголосовали за это (учительское сообщество вместе с родителями)», — рассказал Мансуров.

В 2021 году, подчеркнул собеседник агентства, исполняется 150 лет с момента создания первой русскоязычной школы для татарских детей в образовательной системе императорской России. Она была открыта в Казани именно Каюмом Насыри и «вышла затем на уровень лучших гимназий города».

«В этой школе учились только татарские дети. А ведь до этого у татар существовала лишь система медресе, мектебе на основе только арабской графики, персидского языка. Насыри эту школу и организовал, и учительствовал в ней, и это была, действительно, хорошо оснащенная, настоящая школа системы общего образования. Мы считаем себя ее правопреемниками», — пояснил заслуженный учитель России, кандидат педагогических наук.

При школе директор намерен развивать Центр Каюма Насыри. Уже на март, например, на ее базе запланировано проведение межрегиональной конференции с зарубежным участием, посвященной видному татарскому просветителю.

«Наша школа первая будет носить имя Каюма Насыри. Еще ни одной школе не присваивалось имя этого выдающегося педагога и просветителя. А в 2025 году, к слову, будет еще одна юбилейная дата — 200 лет со дня рождения Каюма Насыри», — заключил Мансуров.