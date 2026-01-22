«Это наш искренний вклад в дело победы»: в Кукморе прошел концерт в поддержку СВО

Фото предоставлено Адилей Шакировой

В Кукморской детской музыкальной школе состоялся благотворительный концерт «Верим в победу», посвященный поддержке земляков, проходящих службу в зоне специальной военной операции. В этот день в зале звучала живая музыка в исполнении учащихся и преподавателей школы. Мероприятие посетила и наша съемочная группа.

Этот концерт стал уже вторым благотворительным выступлением в стенах детской музыкальной школы. Первый подобный вечер прошел год назад и положил начало доброй традиции, объединившей детей, педагогов и жителей района вокруг общей цели – поддержки защитников Родины.

Фото предоставлено Адилей Шакировой

Как отметила преподаватель Кукморской детской музыкальной школы Земфира Багаутдинова, концерт стал искренним вкладом коллектива в общее дело.

«Это наш концерт, пусть даже маленький, но наш искренний вклад в дело победы. Не случайно в этом году мы назвали его “Верим в Победу”. Потому что мы, как и, наверное, все люди нашей большой страны, живем с надеждой и верой в эту великую победу», – подчеркнула она.

Фото предоставлено Адилей Шакировой

Зрители, пришедшие поддержать юных музыкантов, отмечали важность подобных мероприятий и их значение для моральной поддержки военнослужащих. По словам Фаиля Лутфуллина, духовная составляющая в такие моменты играет особую роль.

«Основа всего – духовное воспитание. Музыка и песни вечны, они способны поднимать настроение и являются формой духовного развития. Наши солдаты, играя на гармони и распевая песни, укрепляют свой боевой дух. Это крайне важно», – отметил он.

Фото предоставлено Адилей Шакировой

Для учащихся музыкальной школы концерт стал не только возможностью продемонстрировать свое мастерство, но и осознанным способом поддержать бойцов. Ребята с гордостью выходили на сцену, понимая значимость своего участия.

Помимо концертной программы, школьники подготовили письма и рисунки для военнослужащих со словами поддержки и добрыми пожеланиями. В фойе школы была установлена «корзина добра», куда все желающие могли внести пожертвования. Собранные средства будут переданы волонтерам для формирования гуманитарной помощи.

Фото предоставлено Адилей Шакировой

Своими впечатлениями поделилась и зрительница Наиля Лутфуллина.

«Мы с большим желанием пришли посмотреть концерт. Думаем, что сможем хоть немного помочь нашим бойцам. Я считаю, что такие концерты нужно проводить почаще, потому что нашим ребятам сейчас очень нужна поддержка», – сказала она.

В музыкальной школе подчеркнули, что благотворительные концерты в поддержку участников специальной военной операции планируется проводить и в дальнейшем, продолжая традицию помощи тем, кто сегодня защищает страну.

Фото предоставлено Адилей Шакировой

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.