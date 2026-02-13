«Это наш долг»: в Татарстане проведут 140 мероприятий в память о Мусе Джалиле

В Татарстане запланировано около 140 мероприятий, посвященных 120-летию со дня рождения выдающегося татарского поэта, Героя Советского Союза, лауреата Ленинской премии Мусы Джалиля. Об этом сообщил заместитель министра культуры РТ Дамир Натфуллин на заседании президиума Госсовета РТ

«В Татарстане образован оргкомитет по подготовке и проведению празднования 120-летия со дня рождения Мусы Джалиля. Разработан план мероприятий. В муниципальных районах республики уже организованы уголки, посвященные этой юбилейной дате», – рассказал он.

На коллегии Министерства культуры РТ в январе был представлен передвижной выставочный проект «Муса Джалиль: восхождение к подвигу» – фотографии и документы из собрания Национального музея РТ, его стихи, предметы той эпохи, видеоматериалы.

«Со следующей недели выставка отправится в путешествие по районам республики», – отметил Натфуллин.

В день рождения поэта, 15 февраля, праздничные мероприятия начнутся с возложения цветов к памятнику Мусы Джалиля на площади 1 Мая. Затем в Национальном музее состоится «День подлинника». В торжественной обстановке из фондов музея вынесут оригинал «Моабитских тетрадей» Джалиля. В этот день их сможет увидеть любой желающий.

«Торжественный вынос состоится в сопровождении караула Росгвардии РТ. Реликвию вынесет Герой Социалистического Труда, учитель русского языка и литературы Стэлла Габдрахманова. В мероприятии примут участие дочь поэта Чулпан Залилова, деятели культуры и искусств. Прозвучат стихи Джалиля на русском, татарском и турецком языках», – подчеркнул замминистра.

По его словам, завершит программу экскурсия по выставке «Муса Джалиль – голос мужества и свободы». На ней будут представлены уникальные документы, рукописи и предметы, связанные с жизнью и творчеством поэта.

Во всех школах Татарстана 16 февраля в рамках проекта «Разговоры о важном» учебный день начнется с произведений Мусы Джалиля.

«Необходимо обеспечить, чтобы уроки памяти Джалиля стали мощным воспитательным инструментом, формирующим патриотизм и уважение к историческому наследию Татарстана», – заметил Натфуллин.

Он добавил, что 25-26 февраля в КФУ пройдет Всероссийская научная конференция «Джалиловские чтения».

«Музейные специалисты, историки, литературоведы, представители научных центров и образовательных учреждений обсудят литературное наследие Джалиля в контексте культуры XX – XXI веков. Для участников конференции юные волонтеры проведут экскурсию по Музею-квартире поэта», – сказал замминистра.

Кроме того, в течение года в республике пройдут торжественные мероприятия, акции в офлайн- и онлайн-форматах, книжные выставки, спектакли.

На портале Национальной электронной библиотеки РТ (НЭБ РТ) уже доступна электронная коллекция книг поэта, изданных при его жизни. Отсканированные для коллекции издания находятся в фондах отдела татарской и краеведческой литературы, а также в фондах отдела рукописей и редких книг библиотеки.

«Мы должны достойно провести все запланированные мероприятия в честь 120-летия со дня рождения Мусы Джалиля. И необходимо помочь провести мероприятия в других городах России. Не исключаю, что делегация парламента республики поедет на его родину. Мы должны сохранить и передать память о нем молодому поколению. Это наш долг. Мы – счастливые люди: у нас есть, кем и чем гордиться», – заявил Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

В этом году также отмечаются 125-летие со дня рождения поэта и прозаика, героя Великой Отечественной войны Хайрутдина Музая (26 марта) и 140-летие со дня рождения актрисы, режиссера, Героя Труда, одной из основателей татарского профессионального театра Зулейхи Богдановой (18 сентября).