«Это начало большого пути». В Казани прошел Кубок Раиса по следж-хоккею для ветеранов СВО

Фото: "Татар-Информ" / Эрик Добролюбов

Сегодня в казанском Дворце Спорта прошел очередной этап Кубка Раиса Республики Татарстан среди участников СВО. На этот раз ветераны соревновались в следж-хоккее, между прочим, входящем в список дисциплин зимних Параолимпийских игр. В «Турнире трех» – так между собой называли эти соревнования участники и приглашенные гости – клюшки скрестили хоккеисты из Татарстана, а также соседней Республики Марий Эл и Нижегородской области.

По итогу турнира, проходившего по круговой системе, первое место заняла команда Нижнего Новгорода. Татарстанцы, проводившие лишь свой второй турнир, финишировали вторыми. А Республика Марий Эл замкнула тройку.

«Мы стараемся вовлечь всех наших ветеранов, имеющих инвалидность, ветеранов без инвалидности в различные виды спорта. Благо, что в Республике Татарстан во всех муниципальных образованиях созданы все необходимые условия для занятий очень многими видами спорта. И поэтому сегодня в рамках спортивного кубка Раиса Республики Татарстан проходит уже четвертый турнир, – рассказала в беседе с корреспондентом «Татар-Информа» Гузель Удачина, руководитель филиала Государственного фонда защитников Отечества по Республике Татарстан. – Для нас этот турнир – это возможность ребятам проявить свои спортивные навыки, которые они приобрели вот за небольшой такой период своего существования. Команда очень стабильная, она только у нас прибавляется, никто не уходит из команды. Это, наверное, главная цель и задача, которую мы преследовали. Вовлечь наших ветеранов в это спортивное сообщество. Практически все ребята начали заниматься хоккеем с нуля».

Команда сборной Татарстана сформировалась только в ноябре и уже активно участвует во Всероссийских соревнованиях. Ранее команда дебютировала на соревнованиях в Ханты-Мансийске. А вскоре после Кубка Раиса Республики Татарстан подопечные Тимура Садриева отправятся на чемпионат России. Главный тренер татарстанской команды уже с 2020 года возглавляет Центр развития адаптивного спорта РТ, а когда возник интерес от ветеранов СВО создать сборную по следж-хоккею, Садриев поддержал эту идею.

«В ноябре 24-го года родилась идея создать команду для ребят, участников специальной военной операции. Потому что начали поступать запросы, то есть один-два человека, три и больше стали приходить интересоваться этим. Мы решили выделить под это отдельную команду. Нам предоставили лед, форму взяли пока от детской команды, сани, экипировку и потихоньку начали заниматься. Ребят становилось все больше, сейчас у нас занимается, если мы говорим исключительно про участников специальной военной операции, 11 человек, плюс еще ребята с инвалидностью, но не ветераны – итого 17 человек в команде», – рассказал в личном разговоре с корреспондентом «Татар-информа» главный тренера сборной Татарстана.

Фото: «Татар-Информ» / Эрик Добролюбов

Как говорили в кулуарах, а также во время торжественной речи приглашенные гости из соседних регионов, Кубок Раиса РТ может стать и регулярным. Как признался президент Федерации хоккея Нижегородской области Дмитрий Дронов, в будущем хочет, чтобы в будущем турнир обрастал новыми участниками и их других регионов.

«Я в первую очередь хочу сказать слова благодарности организаторам этого турнира, за гостеприимство в первую очередь, которое оценили, я думаю, все команды. Нижегородская – точно. Особенно я хочу сказать спасибо за то, что руководство Республики принимает важность организации таких турниров. Для того чтобы мы влюблялись в хоккей, в спорт, мы получали удовольствие и жили яркой и насыщенной жизнью.

И сегодня я, наверное, не буду желать кому-то побед, заброшенных шайб. Я хочу пожелать, чтобы вы сегодня здесь, на первом так называемом Турнире трех, получили удовольствие. И открою небольшой секрет, чтобы вам было о чем в кулуарах поговорить, я очень надеюсь, что этот турнир станет регулярным, ежегодным и пройдет не только на гостеприимной земле Республики Татарстан, но и в Йошкар-Оле и Нижнем Новгороде.

Представители Марий Эл также особо поблагодарили Раиса Татарстана Рустама Минниханова за организацию подобного турнира. Так, руководитель регионального филиала фонда «Защитники Отечества» Марий Эл, кавалер ордена Мужества Ренат Магсумов выступил с эмоциональной речью.

«То, что сегодня проходит здесь, в Казани, – это, конечно, начало. Начало большого пути. Огромное спасибо Фонду Защитников Отечества, Гузель Удачиной и Раису Республики Татарстан Рустаму Нургалиевичу Минниханову за всестороннюю поддержку наших братьев-ветеранов. Это огромное дело, это огромная работа. Вы, братья, те люди, которые не на словах, а на деле доказали свою любовь к Родине. Поэтому сегодня страна вам должна. Должна за это мирное небо, за эту свободу. Должна за вашу отвагу. Низкий вам поклон, братья-ветераны, настоящие герои, спасибо огромное, бик зур рэхмет», – сказал Магсумов.

Сами спортсмены, к слову, все были в приподнятом настроении. Как признавались хоккеисты в разговоре с «Татар-Информ», следж-хоккей очень помогает им вновь вернуться к полноценной жизни «на гражданке», адаптироваться и восстанавливаться ментально.

Фото: «Татар-Инорм» / Эрик Добролюбов

«Помогает, да, успокаивает. Очень сильно причем. Я не только следж-хоккеем занимаюсь, еще жим лежа штанги и стрельба из лука. Тоже помогает, отвлекает более-менее. Мыслей меньше. Плюс большая поддержка. Пацаны поддерживают, так же общаемся, все хорошо, унывать друг другу не даем», – рассказал игрок из команды Марий Эл Иван Леухин.

А хоккеист татарстанской команды Денис Давлеткильдин рассказал историю, как он с нуля начал заниматься следж-хоккем и теперь выступает на легендарном льду Дворца Спорта.

«После ранения я хотел себя найти где-то в спорте. Бегать не могу, так что в футбол играть не смог бы. Мне порекомендовали следж-хоккей, и вот я уже 8 месяцев примерно занимаюсь им, это вторые мои соревнования. Сейчас все хорошо, все в порядке, мне нравится. С каждым разом становилось все лучше, быстрее, умнее. Спасибо тренеру Тимуру Басыровичу.

Помогает ли это единение в команде с бывшими братьями по оружию? Сплоченность, конечно, дает. Например, все равно на гражданке ты считаешься не инвалидом, конечно, но все равно немного обособленно. А когда с ними вместе находишься, уже есть что обсудить, понять друг друга, что-то порекомендовать. У нас сплоченная команда, держимся друг за друга. И, как говорится, и поражении, и в победе», – поделился в разговоре с «Татар-информом» Денис.

Напомним, ранее Кубок Раиса Республики Татарстан уже прошел еще по трем дисциплинам: 19 июля в Альметьевске прошел турнир плаванию, 2 августа в Богатых Сабах ветераны СВО соревновались в настольном теннисе, а третий турнир был по нардам и завершился в Казани 9 августа.