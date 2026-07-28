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На главную ТИ-Спорт 28 июля 2026 16:05

«Это, мягко говоря, скудоумие». Загитова ответила хореографу Ивану Ригини

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«Это, мягко говоря, скудоумие». Загитова ответила хореографу Ивану Ригини
Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»

Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова ответила на критику хореографа Ивана Ригини, который усомнился в ее способности тренировать юных фигуристов в строящемся центре в Казани.

«Странно слышать такое от коллеги и мужчины, с которым мы когда-то общались. Принижать меня публично – это не про профессионализм, а про слабость и двуличие», – написала Загитова в соцсетях.

Она также заявила, что не понимает, как можно сомневаться в ее компетенции из-за продолжительности карьеры: «Думать, что из-за якобы короткой карьеры я не смогу ничему научить, – это, мягко говоря, скудоумие. Как говорили классики, «главное — не количество, а качество».

Фигуристка подчеркнула, что за ее плечами – «годы труда, титулы и понимание спорта», а также опыт работы в «лучшем штабе мира». «А чего добился ты, как говорится?» – резюмировала Загитова, обращаясь к критику.

#алина загитова
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