«Это музей в лицах»: в Казани открылся музей образования Советского района

Фото: © Альбина Шафеева / «Татар-информ»

Сегодня в столице Татарстана состоялось открытие музея «Образование в Советском районе», созданного в многопрофильном лицее №187.

Гостями праздника стали ветераны педагогической профессии, директора школ и учреждений дополнительного образования, заведующие детскими садами, учителя.

Фото: © Альбина Шафеева / «Татар-информ»



«От имени главы администрации [Советского района Романа Фатхутдинова] хочу вас поздравить с замечательным событием в жизни нашего района. Наше педагогическое сообщество все время, сколько я помню, всегда отличалось хорошими и яркими победами, успехами, событиями и, самое главное, добрыми традициями. Этот музей — это воплощения истории наших педагогов, и это очень дорогого стоит. Наши ребята должны гордиться, что они являются жителями Советского района», — в приветственном слове отметила Айсылу Хамзина, заместитель главы районной администрации.

Торжественная церемония началась со встречи почетных гостей и выступления творческого коллектива школы. Под звуки школьного звонка возможность перерезать красную ленту дали заслуженным работникам образования: Ольге Пукиревой, Эльмире Арслановой, Айсылу Хамзиной и Гульсине Шафигуллиной.

Фото: © Альбина Шафеева / «Татар-информ»



Учащиеся лицея подготовили для гостей музея экскурсию, рассказали, как возникла идея создать такое пространство, и показали, как изменилось образование со времен Советского Союза.

«Дом можно построить только в том случае, если у дома есть фундамент. И благодаря этому музею видно, насколько качественный фундамент у образования Советского района. Здесь история тех людей, кто начинал и продолжает строить образование», — отметила Эльмира Арсланова, начальник районного отдела образования.

Экспонатами музея стали личные вещи учителей, в том числе уже ушедших на пенсию, интерактивная карта школ Советского района, различные документы, награды и доска с фотографиями всех директоров первой школы района.

Фото: © Альбина Шафеева / «Татар-информ»



В создании музея помощь оказывал весь район. Особые слова благодарности были высказаны директору лицея Гульнаре Галеевой, которая согласилась организовать музей именно в его стенах.

Авторы материала — Альбина Шафеева и Венера Алиева.