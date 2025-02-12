«Это может перерасти в серьёзную драку». Гендиректор «Торпедо» о рукопожатиях после матча

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Генеральный директор «Торпедо» и член совета директоров КХЛ Александр Харламов заявил, что рукопожатия после матчей стоит отменить.

По словам функционера, игры могут заканчиваться на нервозной ноте, из-за чего кто-то из игроков может не успеть остыть.

«У нас периодически такие вспышки бывают. И не просто так этого нет после каждого матча в плей-офф. Всё это начинается с малого, с какой-то словесной перепалки, что в дальнейшем может привести к какой-то драке. Это немного неконтролируемые вещи. А так как много народу в один момент на льду сразу, то это может перерасти в серьёзную драку», – передает слова Харламова ТАСС.

Напомним, вчера, 11 февраля, «Ак Барс» проиграл «Торпедо» (1:5). Во время рукопожатий между вратарями Иваном Кульбаковым и Амиром Мифтаховым произошла потасовка.

В данный момент «Ак Барс» идет на втором месте в таблице Восточной конференции. В следующем матче команда Анвара Гатиятулина встретится с «Салаватом Юлаевым» на выезде. Матч состоится 14 февраля в 17:00 по мск.