«Это моя стихия»: инженер НКНХ рассказал о том, почему ему подчиняется техника

«Мы все связаны одной целью – чтобы оборудование работало бесперебойно»

На «Нижнекамскнефтехиме» когда-то трудились родители Рената. Еще будучи студентом института, он был твердо уверен, что и сам будет работать на нефтехимическом гиганте. Непосредственное знакомство с предприятием у Рената случилось во время практики на четвертом курсе НХТИ, а после окончания института он окончательно пришел на НКНХ.

«Нас закрепили за опытными наставниками, которые помогали разобраться, как функционирует оборудование, почему могут возникать сбои и что делать, чтобы их не допускать», – вспоминает Ренат Нигматуллин свои первые месяцы на предприятии.

Он трудился слесарем КИПиА. Повысив разряд за два года, Ренат вырос до инженера. С 2009 года наш герой выполняет техническое обслуживание и ремонт автоматизированных систем управления технологическим процессом (АСУТП). К этим системам, например, относятся барьеры искробезопасности, контроллеры, датчики.

«От нас зависит работа всех компонентов технологического процесса и функционирования регуляторов, – поясняет Ренат. – Если какой-то компонент выходит из строя и его быстро не починить, есть риск, что остановится вся линия. Когда случаются такие сбои, важно максимально оперативно выяснить причины и исправить их».

Выяснение причин отказа оборудования – самое интересное в работе, считает Ренат. Случаются ситуации, когда оборудование вдруг останавливается, не выдавая никаких системных сообщений или ошибок. Умение читать электрические схемы, большой опыт и скрупулезный подход к работе не подводят нашего героя. Техника подчиняется ему, и рабочий процесс восстанавливается.

«Искренне считаю АСУТП мозгом технологического процесса, по «нейронным сетям» которого текут данные от датчиков и управляющие воздействия на исполнительные механизмы технологического процесса. Знаете, для меня контроллеры – как живые существа, со своим характером. Все же запрограммировал их человек, а значит, наделил их в каком-то смысле частичкой души», – говорит Ренат.

При необходимости коллеги всегда придут на помощь, продолжает он. «У нас очень сплоченный коллектив. Нас всех объединяет одна цель – чтобы оборудование работало бесперебойно», – говорит Ренат.

По мнению инженера, работа стала еще интереснее после того, как «Нижнекамскнефтехим» стал частью СИБУРа.

«Произошла модернизация производства, многие процессы автоматизировались. Предприятие стало более высокотехнологичным, а это ведь как раз моя стихия. Я тут как рыба в воде, для меня появилось еще больше возможностей для профессионального роста», – делится он.

Идея по сбору пластиковых крышек лежала практически на поверхности

Ренат – человек энергичный и увлекающийся. Сил и желания хватает не только на работу, но и на трудозатратное хобби – он активный эковолонтер. Началось всё с участия в проекте «Чистая река – чистые берега», который начал коллега нашего героя.

«Мы очищали берег Камы от мусора, а еще проводили экочасы для детей коллег, на которых не только рассказывали, почему так важно заботиться об окружающей среде, но и привлекали их к уборке по мере сил», – вспоминает Ренат.

Мы спросили о причинах участия в благотворительном проекте. Он ответил, что понимание важности пришло к нему после знакомства с работой поисковиков.

«Согласно Книге Памяти, мой прадед числился пропавшим без вести во время Великой Отечественной войны, но в 2018 году поисковики обнаружили в Смоленской области захоронение и нашли именной медальон моего прадеда. Согласно историческим данным и боям, проходившим в это время, выяснили, что он погиб при переправе через реку Воря около деревни Шатеша Смоленской области . Нас пригласили на церемонию братского захоронения наших павших солдат. Тогда я понял, какую важную работу делают наши поисковики. Мы ведь уже не надеялись найти прадеда. Это и стало отправной точкой для того, чтобы тоже делать что-то хорошее и полезное для других», – рассказал Ренат.

Добавим, что СИБУР поддерживает начинания сотрудников. Каждый может составить собственный проект, представить его жюри и получить финансы на реализацию, если проект будет признан полезным для общества.

После участия в проекте по очистке берегов Ренат решил начать собственный – «Экотурнир с пользой». Идея лежала практически на поверхности. Наш герой обратил внимание на то, что во многих школах Нижнекамска были установлены фандоматы для сбора пластиковых бутылок. Однако тара там принималась без крышек – это другой тип пластика, который требует иной переработки. То есть отходов остается еще очень много.

«Чтобы привлечь внимание школьников, я предложил поставить кубы для сбора крышек рядом с теми же фандоматами и организовать для школьников турнир по шашкам с помощью крышек. Мое начинание поддержали», – рассказывает Ренат.

Привить экологическую привычку раздельного сбора отходов жителям города, школьникам – вот основная суть проекта. Проводя шашечные турниры с использованием пластиковых крышечек вместо шашек, экоуроки и мастер-классы, волонтеры в нескучной форме привлекают внимание аудитории к проблеме раздельного сбора отходов. Устанавливая специальные боксы для сбора крышечек в школах и библиотеках, Ренат со своими единомышленниками стимулирует юных нижнекамцев вместе с родителями формировать правильные экологические привычки в семье.

Пластик идет в обмен на корм для животных из приюта

Для школьников активист провел три турнира по шашкам, где вместо стандартных фигур использовались разноцветные крышки. Всё собранное вторсырье сдали на переработку.

Идея по сбору крышек оказалась успешной, и Ренат решил не останавливаться на достигнутом. Фандоматы для пластиковых бутылок установлены в 12 нижнекамских учебных заведениях. В первый год проекта контейнеры для сбора крышек были установлены в трех школах, во второй год – еще в четырех. За три года Ренат планирует полностью оснастить школы такими емкостями.

В первый год реализации проекта было собрано 170 килограммов крышек. На вырученные от сдачи крышек средства волонтеры смогли закупить около 100 килограммов сухого корма для собак, проживающих в приютах для бездомных животных. В этом году ожидания у Рената еще выше, поскольку мероприятия прошлого года не прошли напрасно: люди знают, кому, а главное, зачем сдавать крышки на переработку. Выросло и число локаций, на которых установлены специальные брендированные боксы для сбора крышечек.

«Не без помощи сотрудников «Нижнекамскнефтехима», учащихся школ, участников детских клубов, библиотек и неравнодушных горожан мы уже собрали 230 килограммов крышек. Цель – собрать 400 килограммов к концу реализации проекта!» – говорит Ренат.

Результаты работы волонтера не остались незамеченными. В 2023 году на IV Форуме корпоративных волонтеров СИБУРа Ренат Нигматуллин стал одним из призеров в номинации «Эковолонтерство».

«Я благодарен компании СИБУР за то, что она поддерживает такие начинания, выделяет гранты. Пользуясь случаем, призываю коллег принимать участие в акциях по сбору крышек и вторсырья, общими усилиями мы сделаем город чище и добрее», – уверен Ренат Нигматуллин.

«Человек идущий» – я заканчивал смену и шел выполнять норму

Ренат – амбассадор здорового образа жизни и всегда принимает участие в челленджах по бегу и ходьбе, причем как внутри СИБУРа, так и на всероссийских соревнованиях.

«В 2022 году со сборной СИБУРа в соревновании «Человек идущий» мы заняли пятое место из 1500 команд, в 2023 году – 13-е. Чтобы этого достичь, в день нужно было проходить минимум 25 тысяч шагов. Я заканчивал смену и шел выполнять норму», – рассказывает с улыбкой Ренат.

Отвечая на наш вопрос, кто для него является образцом для подражания, Ренат, не задумываясь, ответил: «Конечно, это мои родители. Папа для меня – символ мужества и стойкости, а мама – символ доброты и любви. Именно с них я беру пример».

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»