«Это мой личный вызов»: как Аюпова переживает о будущем Камаловского театра

Министр культуры Татарстана Ирада Аюпова собрала журналистов на традиционную летнюю пресс-конференцию

Фото: Владимир Васильев / «Татар-информ»

Казанский цирк поставит второе представление на татарском языке

Министр культуры Татарстана Ирада Аюпова собрала журналистов на традиционную летнюю пресс-конференцию. В этот раз местом встречи был выбран кинотеатр «Мир». И не случайно. По словам министра, второе полугодие в республике будет посвящено именно кино. С 30 августа по 5 сентября в Казани пройдет фестиваль «Кино за 7 дней», а с 6 по 11 сентября состоится Казанский международный кинофестиваль «Алтын Минбар».

Аюпова сразу сказала, что не хотела бы, чтобы встреча была монологом министра, а скорее дискуссией, поскольку ведомству важна обратная связь. Тем не менее, чтобы было с чего начать, Аюпова перечислила несколько знаковых культурных мероприятий, которым дала свою оценку.

Например, министр рассказала, что первое в истории Казанского цирка театрально-цирковое представление на татарском языке посетили 16 тысяч зрителей. Речь идет про программу «На Сенном базаре», которая посвящена поэту и писателю Габдулле Тукаю.

«Для меня это личная победа. Это был наш протест!» — прокомментировала этот проект в Казанском цирке Аюпова.

Она добавила, что над некоторыми моментами, на ее взгляд, нужно поработать, но в целом эксперимент удался как первый шаг.

«Мы хотели показать, что на арене цирка может быть спектакль, который полностью на татарском языке», — сказала министр.

Она добавила, что директор Казанского цирка Эльмира Булатова и Минкульт РТ уже сотрудничают по второму спектаклю на татарском языке.

Казань в этом году стала столицей Второй Всероссийской детской фольклориады Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Об эмоционально сложном проекте и финансово тяжелом туре

Казань в этом году стала столицей Второй Всероссийской детской фольклориады — фестиваля детского народного творчества. По словам Аюповой, это сложный проект с точки зрения администрирования, но энергетика участников просто невероятная.

«Говорят про мероприятия по сохранению культурного кода. Вот оно! Они все пели песни на своем языке, были одеты в национальную одежду. Их никто не заставлял! Этот проект, на мой взгляд, очень яркое событие в культурной жизни республики и страны. Он показал, что у нас есть будущее и мы не отказываемся от своих корней», — сказала министр.

Высказалась Аюпова и про тур для путешественников «По следам каравана», который рассказывает туристам о трех крупных древних торговых городах. Среди них Чистополь, Биляр и Болгар.

«До сих пор спорим с туристическими компаниями, это получился большой и тяжелый проект, но, тем не менее, если его отшлифовать, у него большой потенциал», — считает министр.

На пресс-конференции она поделилась, что стоимость двухдневного тура для одного путешественника — 9 тысяч рублей. Стоимость не всем покажется демократичной, поэтому ищут пути, как ее можно снизить.

«Технологии уровня «Бог», как говорится», — в шутку сказала министр о стройке нового здания по улице Х. Такташа Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

О новом здании Камаловского театра: «Нужна не просто красивая картинка»

Далее начался блок вопросов и ответов, многие из которых касались темы нового здания театра имени Г. Камала и существующего строения, где должен появиться музыкальный театр.

«Технологии уровня „Бог“, как говорится», — в шутку сказала министр о стройке нового здания по улице Х. Такташа.

Но она больше переживает не за форму, а за содержание театра, поскольку столь масштабное здание нужно чем-то наполнять, сделать так, чтобы жители и гости приходили сюда не по одному разу. Аюпова несколько раз проводила параллель с Национальной библиотекой Татарстана, которая в свое время переехала в здание НКЦ и тем самым стала интереснее казанцам и регулярно попадает в туристические гиды.

«Могу сказать, что для меня лично, как для министра, это очень большой вызов — оправдать, доказать, что моя национальная культура интересна не только жителям республики», — сообщила Аюпова.

Ранее сообщалось, что в старом здании расположится музыкальный театр. Аюпова рассказала журналистам, что это еще не окончательное решение Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Музыкальный театр в старом здании Камаловского театра – это открытый вопрос

Уже прописан план мероприятий в новом здании Камаловского театра буквально на год вперед, призналась Аюпова, но ей страшно загадывать, что из этого выстрелит. По ее словам, наполнить это пространство активностью очень тяжело.

«Нужно не здание, не красивая картинка, не селфи на фоне здания. Если будет так, мы сами себе будем неприятны», — заявила министр.

Ранее сообщалось, что в старом здании расположится музыкальный театр. Аюпова рассказала журналистам, что это еще не окончательное решение, поскольку для претворения этого плана в жизнь нужен репертуар из 20 спектаклей, но где их взять? Скорее всего, будет какой-то переходный период.

Первостепенно сейчас — защитить концепцию содержательного наполнения нового здания перед Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым. При этом, заявила Аюпова, есть желающие приехать в республику, чтобы поработать над новым наполнением существующего здания Камаловского театра.

Несколько раз на встрече звучало название «Алтын Минбар» — это новое имя для Казанского международного фестиваля мусульманского кино Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Переименование КФМК в «Алтын Минбар» пошло на пользу

Несколько раз на встрече звучало название «Алтын Минбар» — это новое имя для Казанского международного фестиваля мусульманского кино. Событие запланировано на сентябрь.

«Сама заявочная кампания продемонстрировала, что решение о переименовании было правильное», — сказала Аюпова. Пришли заявки из 35 стран, несмотря на все геополитические сложности.

По мнению министра, когда событие позиционировалось как фестиваль мусульманского кино, то не до конца было понятно, а мусульманское — это какое? Где среди персонажей есть тот, кто исповедует ислам? Или снято в мусульманской стране? Или снято по мусульманским канонам?

«Эта терминологическая неопределенность отпугивала большое количество людей, которые либо заявлялись, либо не заявлялись на участие в фестивале. Вернув название „Алтын Минбар“, мы духовно-нравственную матрицу не убирали. Диалог культур остался. Критерии подачи заявок остались те же, но людям стало понятнее», — сказала Аюпова.