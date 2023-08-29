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«Это мой долг»: отец семерых детей из Челнов рассказал о защите семьи и службе на СВО
Военнослужащий из Набережных Челнов с позывным Татарин не только защитник Отечества, но и многодетный папа. У него большая и дружная семья, мужчина вместе с супругой воспитывают семерых детей. Сейчас глава семейства находится в краткосрочном отпуске. Он рассказал о своих приоритетах в жизни и службе в зоне проведения спецоперации.
По словам мужчины, он всегда был патриотом страны, и раз Родина позвала, то принял для себя одно верное решение — пойти и защищать. Поэтому добровольно пошел в зону проведения СВО.
«Я больше всех заинтересован в безопасности своей большой семьи. Это мой святой долг, я считаю. Настоящий долг отца большого семейства. Родители всегда пример для своих детей. Я вот конкретно как мужчина буду примером для своих сыновей. У меня дочки старшие, конечно, очень переживали, плакали, когда я уезжал», — рассказал Татарин.
Жена военнослужащего также изначально была против его решения. Но позже приняла его выбор и поддержала мужа во всем.
«Он сначала предложил, я сразу: „Нет, ни в какую“. Потом через месяц предложил, или через пару месяцев, я говорю: „Нет“. Потом опять. Я ответила: „Раз ты настроен на это, то смысла нет идти против“. Я знаю, что он — патриот в этом плане. Это весомый аргумент», — говорит супруга военного.
В семье Татарина четверо дочерей и трое сыновей. И, как признаются ребята, папа для них пример, на который они стараются равняться. Он — герой.
«Я хочу быть, как папа: патриотом и быть за свою страну. Папа у меня очень хороший и крутой», — говорит один из сыновей.
«Он очень добрый, заботливый, старательный», — вторит дочка.
В преддверии Дня республики от мэра Челнов Наиля Магдеева семья военнослужащего получила продуктовый набор. Как отмечает Татарин, он чувствует поддержку своих родных, чувствует ее и сам в зоне проведения СВО, куда скоро вернется. А близкие военнослужащего уже ждут его возвращения – он пообещал им венуться живым и здоровым.
Материал подготовлен при участии Эльмиры Гайнутдиновой
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