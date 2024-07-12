«Это мое решение»: 31-летний житель Кукмора вступил в ряды батальона «Батыр»

Фото предоставлено Миляушой Хазиевой

31-летний житель Кукмора заключил контракт с Минобороны и вступил в ряды нового именного батальона «Батыр». Пока он проходит военную подготовку, но в скором времени отправится на передовую. Марс рассказал, почему он решил уйти на СВО и какие меры поддержки будут ему оказаны.

«О батальоне „Батыр“ я узнал из социальных сетей. У меня уже давно была такая мысль, примерно с января месяца. А когда вышла информация о том, что у нас в Татарстане формируют такой батальон, то сразу же решился уехать», — рассказал мужчина.

Фото предоставлено Миляушой Хазиевой

Сначала солдаты пройдут обучение, им выдадут обмундирование.

Молодой человек настроен решительно. Говорит, что не боится. Марс уверен, что победа будет за нами. «Это мое решение. Надо идти. Там сейчас тяжело, а нашим ребятам нужна помощь», — говорит он.

Родные контрактника ждут его скорейшего возвращения. Говорят, что он часто выходит с ними на связь.

Фото предоставлено Миляушой Хазиевой

Военный комиссар Кукморского района Альберт Гумеров напомнил, что сегодня из татарстанских военнослужащих-контрактников формируются новый именной батальон «Батыр». Желающие заключить контракт с Минобороны смогут получить повышенную выплату от республики — до 1,5 млн рублей.

«Министерство обороны выплачивает 195 тысяч рублей, Республика Татарстан выплачивает 1 миллион 5 тысяч рублей, получается уже миллион двести, плюс та выплата, которая предусмотрена нашим районом — это 100 тысяч, и предприятия, которые будут отправлять, если это будет работник предприятия. Там предусмотрены свои суммы», — уточнил военком.

Фото предоставлено Миляушой Хазиевой

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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