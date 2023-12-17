«Это мое детище»: боец ЧВК «Вагнер» благодаря соцконтракту открыл мобильный шиномонтаж

Артур Кабиров из Татарстана участвовал в СВО в составе ЧВК «Вагнер». Когда встал вопрос с трудоустройством, решил обратиться в филиал фонда «Защитники Отечества»

Фото: rais.tatarstan.ru

«Прошел несколько горячих точек, сражался за Бахмут»

Артур Кабиров из Татарстана участвовал в СВО в составе ЧВК «Вагнер». Боец прошел несколько горячих точек, сражался за Бахмут, награжден медалью «За отвагу». В боях получил ранение, лечился в госпитале, а через полгода службы вернулся с чувством выполненного долга домой. Когда встал вопрос с трудоустройством, решил обратиться в филиал фонда «Защитники Отечества».

«После увольнения из «Вагнера» он пришел в наш фонд за помощью. На персональное социальное сопровождение мы его взяли в июне. Из разговора выяснилось, что Артур хочет трудоустроиться, но от переобучения на нефтяника он отказался. Оказывается, раньше у него была своя СТО, он хорошо разбирается в ремонте автомобилей», – рассказывает социальный координатор Фонда поддержки участников СВО Татьяна Ахметзянова.

Тогда специалист фонда предложила демобилизованному бойцу заключить социальный контракт на развитие бизнеса по линии соцзащиты. По этой программе государство безвозмездно выделяет до 350 тыс. рублей. По условиям программы, ее участник должен стать самозанятым или индивидуальным предпринимателем. Артура это предложение сразу заинтересовало.

Татьяна Ахметзянова предложила демобилизованному бойцу заключить социальный контракт на развитие бизнеса по линии соцзащиты Фото: nurlat-tat.ru

«Работаю в данной сфере около 20 лет»

Помощь в составлении бизнес-плана ему оказала социальный координатор. Татьяна Ахметзянова раньше работала бухгалтером, трудилась специалистом в отделе экономики. Артур представил бизнес-план специалистам соцзащиты, и программа была одобрена. Мужчина добавил личные сбережения и открыл предприятие.

«Я имею опыт работы в данной сфере около 20 лет. Заключил госконтракт, отчитался по оборудованию и начал работать, теперь показываю доходы в приложении «Мой налог». Мобильный шиномонтаж – мое детище», – говорит Артур Кабиров.

Сначала он был самозанятым, а со временем решился оформиться как индивидуальный предприниматель. Его предприятие успешно работает два месяца.

«Мой мобильный шиномонтаж – единственный в городе и поэтому привлекает людей. Сейчас со мной по договору работают еще три человека. Наши специалисты выезжают в любую точку на расстоянии до 50 км. Аварийные ситуации на дорогах бывают разные, поэтому наши услуги востребованы. Кроме того, у меня есть стационарный шиномонтаж для легковых и грузовых автомобилей», – отмечает Кабиров.

«Мой мобильный шиномонтаж – единственный в городе и поэтому привлекает людей» Фото: ru.freepik.com

По его словам, средства господдержки помогли адаптироваться после СВО и вернуться в любимую профессиональную сферу. Кроме того, Артуру важно работать без руководства, на себя самого.

«Это уже другая жизнь, с чистого листа. В бизнесе много направлений, где можно, воспользовавшись этими деньгами, идти вперед. Главное преимущество в том, что это работа на себя, не нужно подстраиваться под начальство», – поясняет Кабиров.

«У участника программы должно быть не более 40 кв. метров жилплощади»

Социальный контракт – это помощь государства по поиску работы, открытию собственного дела и преодолению сложной жизненной ситуации. Кто может воспользоваться данным видом поддержки, «Татар-информу» рассказала начальник отдела социальной защиты Нурлатского района Елена Афанасьева.

«Мы рассматриваем имущественную обеспеченность обращающихся к нам людей. У участника программы должно быть не более 40 кв. метров жилплощади на каждого члена семьи. Если есть один автомобиль, то он может быть любого года выпуска. Если в семье два автомобиля и более, то они должны быть старше трех лет. Также в собственности не должно быть грузовых автомобилей. Кроме того, доход на каждого члена семьи не должен превышать величину прожиточного минимума на трудоспособного человека, в этом году это 13,3 тыс. рублей», – говорит она.

Елена Афанасьева: «Участники программы закупают в соответствии с бизнес-планом необходимое оборудование и предоставляют нам чеки» Фото: nurlat-tat.ru

Гражданин составляет бизнес-план и с ним обращается в отдел соцзащиты по месту регистрации. Программа действует по всему Татарстану, воспользоваться ею может каждый желающий.

«Участники программы закупают в соответствии с бизнес-планом необходимое оборудование и предоставляют нам чеки. По условиям программы они не должны закрывать ИП в течение двух лет», – отмечает Афанасьева.

«Хотелось бы, чтобы закон пересмотрели и всем участникам СВО давали эти 350 тыс. рублей»

Татьяна Ахметзянова в свою очередь добавила, что из-за жестких требований в настоящее время не все бойцы СВО могут стать участниками программы и получить финансовую помощь от государства.

«Хотелось бы, чтобы закон пересмотрели и участникам СВО давали эти 350 тыс. рублей, не учитывая их имущественную обеспеченность. У нас есть желающие, но не все проходят по условиям программы. К примеру, у одного из обратившихся к нам есть ветхий дом площадью 55 кв. метров, а по условиям программы его жилье не должно превышать по площади 40 кв. метров», – заметила Ахметзянова.

«Хотелось бы, чтобы закон пересмотрели и участникам СВО давали эти 350 тыс. рублей, не учитывая их имущественную обеспеченность» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

По данным Минтруда Татарстана, до 350 тыс. рублей единовременной выплаты можно получить от государства на открытие своего бизнеса. Социальный контракт предоставляется малоимущим гражданам, чей доход ниже прожиточного минимума, установленного в Республике Татарстан. Социальный контракт заключается между отделом социальной защиты населения и гражданином, планирующим реализовать предпринимательскую деятельность в качестве самозанятого или ИП. Контракт должен быть реализован в течение 12 месяцев. Социальный контракт реализуется в рамках национального проекта «Демография», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.