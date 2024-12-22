«Это место силы и любви»: о чем говорят гости телемарафона «С Новым годом, семья!»

Сегодня в 9 утра на телеканале ТНВ стартовал 12-часовой телемарафон «С Новым годом, семья!», посвященный итогам Года семьи в РТ. Напомним, «семейным» текущий год в России объявил своим указом Владимир Путин. О том, какие интересные гости уже пришли в прямой эфир и что ждет зрителей во второй половине телемарафона — в материале «Татар-информа».





Семья Поповых

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Каждая многодетная семья счастлива по-своему

За первые шесть часов в студии телемарафона побывало множество интересных гостей. Главными из них стали, конечно же, многодетные татарстанские семьи. Каждая из этих семей, как показал теле- и интернет-эфир, счастлива по-своему.

Так, первой в студии телемарафона выступила «самая музыкальная семья России». Антон и Кристина Поповы – потомственные педагоги, а их семейный «стаж» составляет уже солидный 21 год. Глава семейства работает директором Зеленодольской детской музыкальной школы, его супруга – хормейстер народной вокальной студии «Коданс».

У пары четыре ребенка, и все они, конечно, музыкальны. Поэтому у семьи грандиозные планы, связанные и с новым репертуаром, и с социальными и благотворительными проектами. В заключение Поповы исполнили в студии песню.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Казанская семья Латыповых, в которой также четверо детей, запомнилась рассказом ее главы о необычной истории знакомства папы и мамы, а также о помощи этой семьи участникам СВО.

«Познакомились на трассе, это было 8 мая. Я ехал на пассажирском сиденье. Обгоняли машину, смотрю – за рулем красивая девушка. Мы обогнали, а дядя говорит: «Если девушка понравилась, напиши на заднем стекле номер телефона». Мы написали и буквально через четыре минуты поступил звонок», - рассказал глава семейства.

Теперь это большая и дружная «ячейка общества», в которой, по словам мамы, каждый год появляется новая традиция. «В этом году мы в каждые выходные подводим итоги недели в кругу нашей семьи», - поделилась она.

Семья Галиуллиных Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Затем в студию пожаловала еще одна музыкальная семья — Галиуллиных. Многим она знакома благодаря Саиду Галиуллину, дошедшему до финала шоу «Голос.Дети». Семья рассказала о новогодних традициях, главная из которых - ежегодный выезд в небольшой домик за городом под Новый год. «Вместе украшаем елку, получается волшебная новогодняя сказка», - сообщила многодетная мама, певица, руководитель ансамбля «Батыр егетләр» Эльвира Салахова.

Она добавила, что примером семейных отношениях для нее служат ее собственные родители и что фундаментом счастливой семьи во все времена остается любовь. Галиуллины тоже спели в студии песню — о родном Татарстане.

Вместе с мамой пришел школьник Артемий, ставший лауреатом премии «Добрый Татарстан-2024» Стоп-кадр трансляции

Юный волонтер и семья, 11 представителей которой служат на СВО

С особым вниманием и уважением в эфире телемарафона рассказывают о семьях, имеющих отношение к специальной военной операции.

Так, зрители познакомились с семьей Моревых, 11 представителей которой успешно выполняют боевые задачи в зоне СВО. Моревы-Максимовы победили на фестивале «Эхо семьи в истории веков», а недавно на торжественном мероприятии «Крепкая семья – достояние России» в Госдуме РФ состоялось награждение большой семьи из Татарстана.

Дмитрий Морев одним из первых получил повестку во время частичной мобилизации. Позже к нему присоединились и другие члены семьи Моревых-Максимовых. Все праздники семья встречает за большим столом, и каждый ее представитель знает, что никогда не останется один на один с бедой.

Семья Моревых Фото: © tnv.ru

В студию ТНВ вместе с мамой Ларисой Николаевной пришел также школьник Артемий, ставший лауреатом премии «Добрый Татарстан-2024» в номинации «Юный волонтер года». Семья Волковых из Пестрецов занимается волонтерской работой как раз по его инициативе — 9-летний мальчик не смог остаться равнодушным к событиям, происходящим на западных рубежах страны. Вместе с мамой он собирает гуманитарную помощь и пишет письма бойцам спецоперации.

Всего до 9-ти вечера в прямом эфире в студии ТНВ должны побывать более 50-ти семей.

«Поддержка семей в Татарстане с окончанием Года семьи не заканчивается»

Своим опытом семейственности в эфире телемарафона поделились и многие известные в республике люди.

«В Татарстане в Год семьи удалось поднять статус семьи. <...> Семья – это настроение, эмоции, это место силы и любви. Как бы тебе не было сложно, твои близкие всегда скажут: «Мы тебя любим. <...> Мне повезло, я купалась в родительской любви, любви бабушек и дедушек. Мы живем эмоциями, впечатлениями детства», - рассказала заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева.

Лейла Фазлеева: «В Татарстане в Год семьи удалось поднять статус семьи» Стоп-кадр трансляции

Она отметила также, что наш регион славится замечательными семьями, здесь уважение к старшим впитывается с молоком матери.

Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин сообщил во время телемарафона, что поддержка семей в Татарстане не заканчивается с окончанием Года семьи.

«В нашей стране и республике семейные традиции очень сильны. Семья – это фундамент, на котором держится общество, это тепло домашнего очага, поддержка и взаимное доверие. <...> Сегодня в Татарстане проживает более 480 тыс. семей с детьми, из них более 55 тыс. – многодетные, и за прошедшее время их число значительно выросло», - сказал он.

Председатель Общественной палаты РТ Зиля Валеева отметила, что в течение этого года в Татарстане прошло множество мероприятий, посвященных семейным ценностям, за круглыми столами обсуждались проблемные вопросы, появились новые выплаты и меры поддержки семей.

Зиля Валеева: «Приоритет отдается семье, заботе о детях, здоровью женщин и детей. Это главный итог Года семьи в Татарстане» Стоп-кадр трансляции

«Выстраивая планы работы на 2025-й и последующие годы, сегодня все госорганы и общественные организации, гражданское сообщество Татарстана приоритетной темой обозначают семью. Приоритет отдается семье, заботе о детях, здоровью женщин и детей. И это главный итог Года семьи в Татарстане», - подчеркнула она.

Начальник управления записи актов гражданского состояния Кабмина РТ Эльвира Ахметова сообщила в эфире телемарафона, что в Татарстане за 11 месяцев этого года на свет появились 32 359 детей.

«По случаю Года семьи в республике проходило множество хороших событий. В основе каждого из них были темы защиты семьи, донесение до молодежи семейных ценностей, социальной поддержки. Руководство республики подчеркивает приоритетность вопросов семьи и демографии», - отметила Ахметова.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Отметим, что сегодня впервые в истории татарстанского телевидения свой брак в прямом эфире зарегистрируют сразу четыре молодые пары. А в конце дня зрители выберут в социальной сети «Вконтакте» победителя конкурса «Народный Дед Мороз Татарстана».