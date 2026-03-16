«Это люди дела, на которых держится наш тыл»: эвакуаторщики Челнов помогают СВО

В Набережных Челнах сформировалось неформальное объединение эвакуаторщиков, которые помогают доставлять технику и грузы в зону СВО, а также поддерживают тыловые инициативы.

Когда у депутата Тукаевского района и активиста СВО Валерия Тигра нет возможности самостоятельно доставить автомобиль, на помощь приходят водители эвакуаторов. Они перевозят технику на передовую и привозят машины для подготовки и ремонта.

«С первых дней, как только я прошу отвезти готовую машину на передовую – ребята никогда не отказывают. Надо привезти автомобиль для подготовки – снова едут. В любое время дня и ночи они готовы подставить плечо. Это люди дела, на которых держится наш тыл», – рассказал Тигр.

Недавно эвакуаторщики откликнулись на очередную просьбу и помогли тылу: оперативно собрали средства и закупили свежие овощи для жительниц поселка Нефтебаза, которые ежедневно готовят сухие супы для бойцов. В числе активисток – семья Гульназ Зариповой и другие волонтеры.

Таким образом выстраивается единая цепочка помощи: водители обеспечивают логистику, техника проходит восстановление, а в тылу продолжается сбор гуманитарной помощи.

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.