«Это крик души жителей»: Бугульминскому району выделят еще 250 млн рублей на ремонт дорог

Бугульминский район получит дополнительные 250 миллионов рублей на ремонт дорог. Средства будут выделены благодаря поддержке Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова.

Как сообщил руководитель исполнительного комитета района Дамир Фаттахов, почти половина обращений бугульминцев касается неудовлетворительного состояния дорог и тротуаров. Особенно остро вопрос стоит в частном секторе – более 50% улично-дорожной сети здесь в ненормативном состоянии.

«Эта новость – знак огромной поддержки со стороны руководства республики и лично Рустама Нургалиевича. Учитывая, что это дополнительные деньги, обратим внимание на особенно наболевшие вопросы, там, где у жителей уже не то, что просьбы, а буквально крик души! Обязательно поддержим сельские поселения, зайдем в частный сектор. Спасибо за доверие и реальную помощь нашим людям!» – подчеркнул Дамир Фаттахов.

Дополнительный перечень дорог и улиц будет отремонтирован уже в этом строительном сезоне. Работы затронут как капитальный ремонт улично-дорожной сети, так и участки с переходным типом покрытия.