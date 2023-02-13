«Это космос»: Мухаметшин ознакомился с подготовкой автоспециалистов в техникуме Казани

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин сегодня посетил Казанский автотранспортный техникум имени А. П. Обыденнова. Глава парламента отметил, что из стен образовательного учреждения выходят востребованные специалисты, которых ждут на предприятиях республики и за пределами региона.

«Впечатления очень хорошие. Я тоже себя считаю автомобилистом, хотя по последнему высшему образованию — инженер-нефтяник. Но сначала обучился автотранспортному делу, укрепил знания, прослужив три года в армии. Мне было интересно, как сегодня проходит обучение и подготовка автоспециалистов. Я удивлен, это космос. Материально-техническая база техникума окрепла очень серьезно. Полученные знания помогут студентам на практике», — заявил Мухаметшин после экскурсии по образовательному учреждению.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Председатель Госсовета, в частности, побывал в музее техникума, осмотрел мастерские и учебные кабинеты, а также оценил стенды с демонстрацией достижений. Затем он пообщался со студентами и ответил на интересующие их вопросы.

«У вас конкурентная профессия, вы будете востребованы на предприятиях. Будьте активными, заинтересованными, настоящими профессионалами своего дела», — сказал он учащимся.

Студенты поинтересовались у Мухаметшина, какими качествами необходимо обладать, чтобы стать депутатом. Глава парламента подчеркнул, что в первую очередь нужно любить людей и быть ответственным. «Важно принимать такие законы, которые жизненно необходимы, которые обеспечат благополучие людей. Необходимо обладать и ораторским искусством», — добавил он.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Учащиеся также спросили, как развивается волейбол в Татарстане и можно ли распространить проект «Школьная волейбольная лига» на техникумы и колледжи. Председатель Госсовета и президент Федерации волейбола РТ заверил, что этот вопрос будет проработан.

«Чтобы заниматься волейболом, не нужно дорогое оборудование, дорогая форма. Волейбол — доступный вид спорта, и мы его намерены дальше развивать. Думаю, что он уже на пике своего развития. Я вышел с инициативой во Всероссийскую федерацию волейбола, чтобы наш проект „Школьная волейбольная лига” подхватили все регионы», — отметил он.

Техникум оснащен семью мастерскими для проведения лабораторно-практических занятий. Кроме того, имеется 11 лабораторий. Большая часть оборудования соответствует мировым стандартам.

В прошлом году техникум выиграл грант по оснащению мастерских по компетенциям «Обслуживание грузовой техники» и «Кузовной ремонт» по федеральному проекту «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование» (как и другие национальные проекты, инициирован Президентом РФ Владимиром Путиным). Техникум участвует в реализации федерального проекта «Содействие занятости». В 2015 году образовательной организации был присвоен статус ресурсного центра.