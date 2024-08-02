«Это какой-то перебор»: Мизулина отреагировала на новости о блокировке Google

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Своим удивлением, связанным с сегодняшними новостями в российских СМИ о планах Госдумы заблокировать на территории России Google, а также Google Android и IOS, поделилась в своем телеграм-канале Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

«Это какой-то перебор. Чем пользоваться то, если большая часть смартфонов у россиян на андроиде?», – прокомментировала она увиденную в одном из изданий новость.

Ранее депутат Госдумы РФ Алексей Диденко сообщил, что Google, Google Android и IOS будут заблокированы в скором времени.

«Это произойдет не по нашей инициативе. Госслужащим и чиновникам уже давно запрещено пользоваться этими платформами, особенно тем, кто имеет доступ к конфиденциальной информации. Это был первый намёк на то, что вам нужно перейти на другие платформы. Мы рекомендуем представителям бизнеса и учёным перейти на другие платформы», – заявил парламентарий в интервью изданию RuNews24.ru.