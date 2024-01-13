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«Это как прятки для взрослых»: татарстанские разведчики о буднях в зоне СВО
Они выполняют задачи, с которыми не справляются дроны, и действуют все как один. Они работают бесшумно, скрытно и эффективно и, как лесные звери, всегда готовы к охоте. Они – бойцы разведроты из Татарстана, которые действуют в зоне специальной военной операции. Подробнее о разведчиках – в репортаже «Татар-информа».
«Однажды на плацу мы все клялись защищать Родину, и я эту клятву исполняю»
Военнослужащий с позывным Пекарь до того, как отправиться в зону спецоперации, работал пекарем на кондитерской фабрике, потому и взял себе такой позывной. Пекарь сравнивает себя с росомахой – хищным зверьком из северных регионов с мощными челюстями, способным справиться даже с лосем.
«Росомаха – выносливый зверь, хитрый и небольшой, что в нашем деле очень важно. У него скромные размеры, но силой и ловкостью он превосходит животных много крупнее себя. И поймать его очень тяжело», – рассказывает Пекарь.
Пекарь рассказал, что там, где их отряд проходил боевое слаживание, была зима и все бойцы ходили в зимних маскировочных халатах, однако им пришлось пересмотреть обмундирование по прибытии в зону СВО.
«Мы приехали сюда, а тут – трава зеленая. Так что для этого времени года мы выбрали маскировочные костюмы расцветки "мох". Стараемся одеваться в нее, так гораздо проще маскироваться», – признался Пекарь.
Он объяснил, что команда «контакт» означает, что наблюдатель, который движется впереди, или кто-то другой из боевой группы заметил противника.
«Когда звучит "контакт", вступает в бой весь отряд разом. Обнаруживший противника называет направление. Например, 10 или 2 часа, мы тут же рассыпаемся и начинаем вести огонь», – рассказал Пекарь.
Пекарь считает, что бегство от спецоперации в другую страну – стыд и позор для мужчины.
«Я точно так не смог бы, даже объяснить затрудняюсь. Понимаете, мы однажды на плацу все торжественно клялись, и я свою клятву исполняю. Свой долг перед народом, перед Родиной и Отечеством», – сказал Пекарь.
Он убежден, что главный инструмент разведчика – голова, которая сохранит и здоровье, и жизнь, а заодно поможет выполнить задачи. «Голова – всему голова», – смеется Пекарь.
«Невидимое видим, неслышимое слышим»
Позывной Малой достался разведчику из Татарстана еще со времен срочной службы. Отправившись в зону СВО, он решил его сохранить. Малой сравнивает себя с лисой и еще – с летучей мышью.
«Наверное, я как лиса – она же проворная и хитрая, и разведчик обязан быть хитрее противника. А вообще разведчики – как летучие мыши: невидимое видим, неслышимое слышим и выше нас только звезды», – рассмеялся Малой.
Срочную службу татарстанский боец проходил в разведке.
«Тогда мне еще было 18 лет. Я был маленький и очень шустрый, это в деле разведчика очень кстати. На спецоперацию я тоже пошел разведчиком. Попросился в разведроту сам», – рассказал Малой.
Он признался, что дома его отговаривали и мать, и жена, но татарстанец все равно решил отправиться служить Родине.
«Мне позвонили, я приехал, забрал повестку, вещи собрал и стал ждать. Родные пытались отговорить, страшно им было очень, но я не мог поступить иначе. Я пошел служить, чтобы у моего ребенка было мирное небо над головой», – рассказал Малой.
Он убежден, что в его разведроте важнее всего единство бойцов.
«Друг за другом присматриваем, действуем сообща – это самое главное», – подчеркнул Малой.
«Сумерки наступают – движение прекращается»
Позывной разведчика Шах составлен из первых букв фамилии, имени, отчества. Шах сравнивает себя с волком, вспоминая старое армейское выражение: «Разведчика, как и волка, ноги кормят». Он считает, что боец разведроты, как лесной зверь, должен быть выносливым и поддерживать тело в хорошем физическом состоянии.
Он рассказал, что в зоне СВО бойцы-разведчики берутся выполнять самые непростые задачи.
«Не всегда дрон может определить, что перед ним живая сила противника, техника или какой-то макет, поэтому идем и разведываем мы. Дрон не всегда может выбить противника из опорного пункта, а мы – можем. Мы ставим наблюдательные посты, ставим секреты. Человек со специальностью разведчика всегда на войне пригодится», – считает Шах.
Шах рассказал, что выпивать разведчикам запрещено, да и курить можно только в дневное время суток.
«Беспилотники противника кружат над нами ежедневно, 24 часа в сутки. У украинских БПЛА есть тепловизоры. Как начинает темнеть, нельзя даже кружку чая вскипятить – заметят. Терпим до утра. Как наступают сумерки, движение прекращается. Мы лежим и просто наблюдаем. Это прятки для взрослых», – рассказал Шах.
Боец из Татарстана признался: когда началась спецоперация он, как мужчина, не смог остаться в стороне.
«Командир моей роты говорил, что разведчиком нужно быть, а не казаться. Я разведчик, и я там, где могу быть полезен стране. В любом случае победа будет за нами, и Россия как была, так и будет великой страной», – подчеркнул Шах.
Шах твердо заявил, что для него Победа – это полная и безоговорочная капитуляция Украины.
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