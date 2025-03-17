«Это истории наших бойцов»: В Казани прошла творческая встреча с писателем Олегом Роем

В Казани 17 марта в рамках открытого литературного конкурса «Герои рядом» – «Геройлар янәшәдә» и проекта «Книжный поезд» прошла творческая встреча писателя, сценариста, продюсера и общественного деятеля Олега Роя с журналистским и писательским сообществом Республики Татарстан.

Встреча с Олегом Роем прошла в рамках акции «Книжный поезд». На акцию в Казань прибыли не только известные писатели, но и издатели, общественные деятели и поклонники литературы. Проект, приуроченный к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной Войне, стал важным напоминанием о значимости отечественной истории и принципах патриотизма. Акция стартовала 13 марта в Санкт-Петербурге. Однодневные книжные фестивали уже прошли в Нижнем Новгороде, Минске и Москве.

Конкурс «Герои рядом» – «Геройлар янәшәдә» проводится в целях продвижения традиционных духовно-нравственных ценностей и патриотизма. К участию в конкурсе принимаются литературные произведения, написанные с 2022 года, отражающие самоотверженность, доблесть, героизм, патриотизм уроженцев Татарстана в ходе решения задач Специальной военной операции, которая проводится Российской Федерацией с февраля 2022 года. Организатором Конкурса является Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» при содействии АО «ТАТМЕДИА» и ГУП «Татарское книжное издательство».

В рамках встречи от читательского сообщества поступила просьба по продлению отправки заявок на участие в литературном конкурсе «Герои рядом». Заместитель руководителя республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Ильдар Миргалимов ответил на запрос: «Мы замечаем привлечение большого внимания к нашему конкурсу, в связи с чем, мы также постараемся учесть все пожелания и рассмотрим возможность продления сроков конкурса»

В ходе встречи писатель Олег Рой отвечал на вопросы собравшихся, делясь личными историями о работе над своими произведениями, обсуждая важность патриотических тем и увлекая аудиторию своими рассказами о героях современности. В ответе на вопросы о литературе он отметил, что именно она может соединить поколения, определить мысли и чувства людей в определенный период.

«Когда мы пишем о военной тематике, нужно опираться на те данные, которые есть. Если у писателя есть возможность заняться волонтерством, посмотреть и поучаствовать там – это самое лучшее что можно сделать. Если нет, то на сегодняшний день есть огромное количество людей, возвращающихся с фронта. Это бойцы, которые пошли реабилитацию, и они находятся здесь, в вашем городе. Да, он не может написать, но у него есть истории – их нужно просто услышать и забрать. Перефразировать через себя и дать их людям!» – подметил Рой

Не упустил писатель также высказать по поводу молодых авторов, дав новичкам мудрый совет: «Мне кажется, для любого писателя самое главное – не лениться! Писатель это тот, кто отдаёт несколько часов своего дня тому, что он тренируется и пишет маленькие рассказы, очерки, свои мысли. Если когда-нибудь это станет основой для произведения – это хорошо, а даже если нет, то это отличная тренировка не только для мозга, но и для мечты, которая воплотится, когда ты вдруг взойдешь на олимп и скажешь – «Я писатель!» - с улыбкой рассказал «Татар-информу» писатель Олег Рой.

Напомним, что Олег Рой является автором серии романов об СВО, изданных в издательстве «Вече». Первый художественный роман об СВО «Неотправленные письма» был поставлен на сцене театра Моссовета города Москвы и успешно гастролирует по субъектам Российской Федерации. Роман «Тени Донбасса. Маленькие истории большой войны» выпущен в форматах книги и радиоспектакля на Радио России. Романы и спектакль презентованы на крупных федеральных площадках и форумах.

«На сегодняшний день, если кто-то вам скажет, что литература по СВО или Великой Отечественной войне не пользуется спросом – он вам солжет. Пользуется, и еще как! Тем ребятам, которые лежат в госпиталях, им правильно сегодня читать о тех парнях, которые были рядом с ними, они хотят эту литературу. Они хотят, чтобы их подвиг имел обелиски, в том числе и литературные в виде книг» - уточнил писатель

Олег Рой – популярный российский писатель, сценарист, блогер, продюсер, теле- и радиоведущий, общественный деятель, известный своей патриотической позицией и благотворительностью, входит в Топ-100 лидеров общественного мнения России (ВЦИОМ). Обладатель Благодарности Президента Российской Федерации за большой вклад в укрепление российской государственности и активную общественную деятельность. Награжден медалью ордена «За заслуги перед отечеством» 2 степени. На творческой встрече писатель много размышлял о своем творчестве и его направлениях. Особое значение автором было уделено тематике СВО, на которую Рой выпустил серию романов.

Писатель также является постоянным членом творческой бригады Министерства обороны РФ, активно участвуя в командировках. Отмечен медалями Министерства обороны Российской Федерации «Участнику военной операции в Сирии» и «Участнику Специальной военной операции». Постоянный участник мероприятий Министерства обороны в госпиталях Москвы и на новых территориях. За время проведения СВО в библиотеки госпиталей передано более 10 тысяч книг Олега Роя.

В качестве лектора Российского общества «Знание» писатель и публицист Олег Рой встретился более чем с 250 студентами КИУ и Чистопольского филиала университета. Вместе они обсудили образ русского героя в литературе.

Лектор отметил, что в русских произведениях герой часто изображается как человек, обладающий выдающимися качествами: мужеством, стойкостью и благородством. Его истинная сила заключается не только в физической мощи, но и в духовной глубине – примеры Льва Толстого и Федора Достоевского отлично показывают образы русских людей, способных на самоотверженные поступки ради других.

В завершение встречи Олег Рой поделился своим мнением о новых литературных тенденциях и о том, как изменяется восприятие героизма в современном обществе.

Отметим, что накануне на ежегодном фестивале «Весенняя капель» студенты Чистопольского филиала представили театральную постановку по произведению Олега Роя «Неотправленные письма».

Также во встрече приняли участие представители Молодежного парламента при Госсовете РТ и активисты молодежки Народного фронта в Республике Татарстан.

Российское общество «Знание» ведет свою историю от советской общественной организации, основанной в 1947 году по инициативе представителей советской интеллигенции как «Всесоюзное общество по распространению политических и научных знаний» (с 1963 года – Всесоюзное общество «Знание», с 1991 года – Общество «Знание России»). Члены Общества занимались популяризацией науки, читали лекции о достижениях советского хозяйства и промышленности. В 2016 году «Знание России» было преобразовано в Общероссийскую общественно-государственную просветительскую организацию «Российское общество «Знание». 21 апреля 2021 года в Послании Президента РФ Федеральному собранию РФ Владимир Путин заявил о необходимости перезапуска Российского общества «Знание» на современной цифровой платформе.