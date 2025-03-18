Это историческая справедливость: одиннадцать лет назад Крым воссоединился с Россией

Сегодня в Татарстане, как и по всей России, торжественно отмечается 11-я годовщина воссоединения Крыма с Россией. Чем знаменателен этот праздник для республики и какова роль Татарстана в тех событиях – в материале обозревателя Альберта Бикбова.





Рустам Минниханов на митинге, посвященном воссоединению Крыма с Россией, 2016 год

Фото: rais.tatarstan.ru

Поздравления от Татарстана

День начался с поздравления Рустама Минниханова с датой воссоединения Крыма с Россией. Он выразил уверенность в том, что дружественное многостороннее сотрудничество между братскими народами, основанное на общности исторического наследия, близости духовных ценностей и культурных традиций, будет и дальше развиваться в самых разных областях.

Крымская весна 2014 года стала важнейшей вехой в истории современного Российского государства. И пусть День воссоединения Крыма с Россией укрепит нашу уверенность в благополучной жизни грядущих поколений в единой и свободной стране», – отметил Раис Татарстана.

Кроме того, руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова опубликовала в своем телеграм-канале ролик, посвященный Дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.

«Это было 11 лет назад. На архивных кадрах первые визиты Рустама Минниханова в Крым в начале марта 2014-го. И десять лет спустя», – говорится в сообщении.

Видеоролик сопровождается словами Минниханова, произнесенными на традиционном субботнем республиканском совещании в Доме Правительства РТ.

«Республика Татарстан тоже принимала участия в этих событиях. Мы свидетели, если кто-то скажет, что это надумано или была какая-то акция. Мы видели, как население Крыма восприняло это решение (воссоединение полуострова с Россией, – прим. Т-и). Это их решение было», – отметил Минниханов.

Он добавил, что воссоединение Крыма с Россией стало очень важным событием для нашей страны.

«Это историческая справедливость. Крым всегда был российским», – подчеркнул Минниханов.

18 марта 2014 года, церемония подписания договора о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе России новых субъектов Фото: © Сергей Гунеев / РИА Новости

Возвращение в родную гавань

Памятная дата 18 марта 2014 года зафиксирована не случайно. Именно в этот день в Москве был подписан договор о принятии Крыма в состав России, вступивший в силу 21 марта после ратификации Федеральным Собранием РФ. С тех пор на полуострове Крым, вернувшемся в родную российскую гавань после двадцати двух лет разлуки, эту дату традиционно ежегодно объявляют выходным днем и празднуют День воссоединения Крыма с Россией. Торжественные мероприятия проходят и в других городах России: шествия, автопробеги, выступления и тематические выставки.

18 марта 2014 года Президент России Владимир Путин начал свое выступление в Кремле перед депутатами Государственной Думы, членами Совета Федерации, руководителями регионов России и представителями гражданского общества такими словами:

«Уважаемые друзья, сегодня мы собрались по вопросу, который имеет жизненно важное значение, историческое значение для всех нас. 16 марта в Крыму состоялся референдум, он прошел в полном соответствии с демократическими процедурами и международно-правовыми нормами. В голосовании приняло участие более 82 процентов избирателей. Более 96 процентов высказалось за воссоединение с Россией. Цифры предельно убедительные, – подчеркнул тогда Владимир Путин.

Севастополь, 2015 год Фото: © Василий Батанов / РИА Новости

Почему Крым вернулся в Россию?

Потому что люди на Украине хотели перемен. За годы «самостийности», независимости киевская власть крымчанам просто опостылела. Менялись президенты, премьеры, депутаты Рады, но не менялось их отношение к своей стране и к своему народу. Киевские царьки «доили» Украину, дрались между собой за полномочия, активы и финансовые потоки. При этом киевские власти мало интересовало, чем и как живут простые люди.

Что касается Крыма и Севастополя, то они были на последнем месте в некоем рейтинге внимания Киева. Просто дойная корова или забытый пасынок. Но дело не только в социально-экономических причинах – крымчане всегда себя чувствовали частью России.

В Крыму буквально все пронизано российской историей и гордостью. Здесь древний Херсонес, где принял крещение святой князь Владимир. В Крыму – могилы российских солдат, мужеством которых Крым в 1783 году был взят под Российскую державу.

Крым – это Севастополь, Балаклава и Керчь, Малахов курган и Сапун-гора. Каждое из этих мест свято для России, это символы русской воинской славы и невиданной доблести. Неудивительно, что в Крыму всегда были пророссийские настроения, а сами крымчане мечтали о возвращении своего полуострова в состав России.

Визит Рустама Минниханова в Крым 5 марта 2014 года, встреча с председателем Совета Министров Автономной Республики Крым Сергеем Аксеновым — ныне главой Республики Крым Фото: rais.tatarstan.ru

Участие Татарстана в событиях Крымской весны

Как уже подчеркивал Рустам Минниханов, Татарстан принимал участие в событиях того времени и в дальнейшей истории полуострова после воссоединения с Россией. Вот стенограмма встречи Владимира Путина и Рустама Минниханова в Ново-Огарево 1 апреля 2014 года:

Рустам Минниханов: Владимир Владимирович, хотел бы доложить про мои поездки в Крым. Я три раза был в Крыму. Во-первых, встречался с нашими братьями – крымскими татарами, была возможность обсудить их видение, их проблемы. Есть несколько злободневных вещей, которые я хотел бы довести и получить Ваше одобрение.

Конечно же, 70 лет назад они репрессированы, пока, кроме того, что принято постановление по гарантиям, Вы в послании очень четко сказали, но в любом случае было бы неплохо, если бы действующим законом от 1991 года [Закон «О реабилитации репрессированных народов» принял 26 апреля 1991 года Верховный Совет РСФСР] приравнять и крымских татар. Это была бы серьезная моральная поддержка крымским татарам.

Второе, конечно же, Владимир Владимирович, они очень хотели бы рассказать о своих планах, о своём видении, и активисты крымских татар хотели бы с Вами встретиться, если это будет возможно.

И третье, наверное, на что я обратил внимание. Все-таки место проживания, вот эти поселения, во-первых, надо узаконить. Во-вторых, необходимо инфраструктурно поддерживать, наверное, создать какую-то программу. Мы это обсуждали и с нашими коллегами из Правительства Крыма. Здесь тоже нужна Ваша поддержка.

Владимир Путин: Рустам Нургалиевич, обязательно поручу всё это проработать, все вопросы, все три. А что касается социальной инфраструктуры: школы, детские сады и так далее – обязательно тоже будем делать, без сомнения, надеюсь, с участием Татарстана.

В итоге 21 апреля 2014 года был издан Указ Президента РФ №268 «О мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого, итальянского, крымскотатарского и немецкого народов и государственной поддержке их возрождения и развития». Указ Президента действительно является историческим для реабилитированных народов Крыма, потому что за 23 года пребывания на Украине они так и не добились принятия такого закона, хотя этот вопрос они ставили не один раз.

Этот указ решил многие проблемы крымских татар – люди в Крыму с тех пор живут в мире и взаимопонимании. Есть межнациональное согласие и спокойствие. Все, как и в Татарстане.

Татарстан направил в Бахчисарайский район Крыма свыше 150 млн рублей материальной помощи Фото: rais.tatarstan.ru

Бахчисарайский район: от подшефных до коллег

После 2014 года Татарстан активно поддерживал Крым в различных сферах. Например, республика участвовала в восстановлении инфраструктуры, развитии экономики и культурных связей с Крымом. Это включало обмен опытом в области образования, культуры и туризма. Татарстан также предоставлял помощь в строительстве и модернизации объектов на полуострове, а также в организации совместных мероприятий и фестивалей.

Напомним, в 2014 году Правительство РФ утвердило схему патроната российских регионов над районами Крыма и Севастополем за 16 субъектами России. Татарстану достался Бахчисарайский район Крыма, который традиционно считался крымско-татарским. Здесь проживает большое число крымских татар – до 21,3% населения региона.

С 2014 года, когда РТ взяла шефство над территорией, Татарстан направил в Бахчисарайский район Крыма свыше 150 млн рублей материальной помощи. На эти деньги был проведен текущий ремонт образовательных организаций Бахчисарайского района, осуществлена реконструкция сетей водоснабжения, был проделан капремонт водопроводных сетей, бурение скважин во всех 13 населенных пунктах, где не оказалось водоснабжения. Кроме того, на деньги республики был построен Дом культуры в селе Почтовое.

Знаковым событием дружбы двух республик стала организация фестиваля «Созвездие-Йолдызлык». Ежегодно ребята из Татарстана приезжают в Крым со своими концертами, проводятся мастер-классы для работников учреждений культуры Крыма.

На сегодняшний день отношения с Бахчисарайским районом, шефство над которым 10 лет назад взял Татарстан, уже нельзя назвать кураторством.

Об этом в эфире телеканала «Миллет» 7 октября 2024 заявил заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального совета «Милли Шура» Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев.

«Сегодня район вполне самостоятельно живет и работает, поэтому применять слово «кураторство» даже некорректно. Мы уже коллеги. Когда бывают запросы, стараемся решать. Жизнь идет вперед, и поэтому, когда ребенок растет, становится самостоятельным, надо дать ему возможность, чтобы он уже сам зарабатывал, наслаждался, жил, а мы, как координаторы, как братья, как друзья, просто смотрим и, когда есть необходимость, поддерживаем», – подчеркнул он.

Фото: rais.tatarstan.ru

Крымчане вместе с Россией прошли уже долгий период – одиннадцать лет. Общество консолидировано, люди в Крыму живут в мире и взаимопонимании. Есть межнациональное согласие, спокойствие, все проблемы решаются. Крым вернулся в родную гавань и живет в мире и согласии, сделав правильный выбор.