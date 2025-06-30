«Это инвестиция в наше будущее»: глава движения жен бойцов СВО о программе «Батырлар»

Программа «Батырлар. Герои Татарстана» – важная и своевременная инициатива, особенно в контексте спецоперации. Опыт, приобретаемый солдатами в зоне СВО, является бесценным активом, который необходимо использовать для развития республики и страны, рассказала в беседе с «Татар-информом» руководитель волонтерского движения жен участников СВО «Никто кроме нас» Лилия Култышева.

«Программа предоставляет уникальную возможность для социальной адаптации военнослужащих. Я считаю, что участие в проекте поможет им переосмыслить свой опыт, получить новые знания, навыки, также найти свое место в гражданской жизни, в гражданском обществе», – отметила она.

По мнению руководителя волонтерского движения, программа «Батырлар» играет важную роль в развитии лидерского потенциала участников спецоперации.

«Многие из этих людей проявили мужество, стойкость, организаторские способности в экстремальных условиях. Я думаю, что программа создаст позитивный образ ветерана СВО в обществе, подчеркивая их вклад в защиту Родины. А это способствует укреплению патриотизма и гордости за наших героев», – подчеркнула она.

Она поделилась, что ее муж, также военнослужащий, выразил желание принять участие в программе, но не успел подать заявку из-за нахождения в зоне проведения СВО.

«Участие в программе дает возможность занять руководящие должности, способствует получению управленческого образования, – отметила Лилия Култышева. – Программа играет большую и важную роль в поддержке участников СВО, в развитии их лидерских качеств, формировании новой лидерской элиты. Только в нашем регионе сделали такую программу, аналог „Времени героев”, ни в каком регионе больше такого нет. Я думаю, что это огромная инвестиция в будущее Татарстана и России в целом».