«Это игра для детей с характером»: в Казани прошел зональный этап «Зарницы 2.0»

С 18 по 22 апреля в Татарстане проходит зональный этап военно-патриотической игры «Зарница 2.0». Сегодня в Казанском танковом училище стартовали первые соревнования. В борьбе сошлись команды из 45 районов Татарстана. До этого они прошли школьный и районный этапы отбора – из 114 тысяч участников остались 2 тысячи сильнейших.





«Эта игра – про объединение, любовь к Отечеству и про команду»

Сегодня в Казанском танковом училище стартовал зональный этап Всероссийской военно-спортивной игры «Зарница 2.0». Ее участниками стали дети и молодежь от 7 до 23 лет. Сегодня в зональном этапе соревнований сошлись команды – победители муниципальных этапов из 45 районов Татарстана.

«"Зарница" придумана не нами – это любимая массовая игра наших родителей, бабушек и дедушек. Эта командная игра про объединение, испытания, характер. И мы видим, что ребятам сегодня придется особенно проявить свой характер, этому способствуют суровые погодные условия», – рассказал помощник Раиса РТ, председатель Совета регионального отделения «Движение Первых» в РТ Тимур Сулейманов.

В «Зарнице» участники соревнуются в самых разных дисциплинах, как физических, так и интеллектуальных. На улице в спортивном городке прошли командные испытания: по тактической медицине, спортивная эстафета, сборка-разборка автомата Калашникова. В спортивном зале Казанского танкового училища команды состязались в строевой подготовке. А уже в актовом зале прошел этап написания теста по истории страны.

«В моем детстве тоже была "Зарница", но не было такого размаха, такого масштаба. Здесь много живого общения, которого так не хватает современным подросткам. Дети и подростки могут проявить себя в самых разных состязаниях. Как в физических активностях, на полосе препятствий, так и в интеллектуальном конкурсе, написании теста по истории», – рассказал Тимур Сулейманов.

Участники приехали из разных районов республики. Команды, как правило, собирают в школах, потом они делятся по возрастам участников. К примеру, малыши семи лет не соревнуются со старшими, только с участниками своей же возрастной категории. В играх участвуют и парни, и девушки.

«Игра по-настоящему народная. В мае на республиканской "Зарнице" также планируется участие команд вузов. Эта игра – про объединение, любовь к Отечеству и про команду. Через такие игры и формируется неравнодушное отношение к родному краю, появляется чувство единения», – рассказал Тимур Сулейманов.

«Мы здесь не ради медалей»

Для победителей зонального этапа призами станет одежда с брендом «Зарницы». Победителей регионального этапа ждет экскурсионная поездка в город-герой Волгоград. Но, как выяснилось сегодня, ни один из участников не думает в первую очередь о награде.

«Мы из кадетской школы в Камском Устье, в своей победе уверены полностью. Наверное, нас наградят грамотами или медалями, но мы приехали не за этим, а для того, чтобы проверить свои навыки, научиться чему-то новому. Нам очень здесь нравится. У нас там не было такого размаха, такой площадки. Соревноваться здесь – в танковом училище – очень интересно», – рассказал Амирхан Харисов.

Ребята из кадетской школы выглядели авторитетно на фоне учеников обычных школ. Однако ребята не тушевались перед сильными соперниками и тоже показывали хорошие результаты.

«Мы прошли сначала школьный этап, там было несложно. Наша команда собиралась из креативных ребят, активистов, с большинством из них я был уже знаком. На муниципальном этапе было уже сложнее, но мы справились. Сейчас я просто получаю удовольствие от участия в таком масштабном мероприятии», – рассказал представитель кайбицкой команды Риназ Гумеров.

Среди инструкторов здесь тоже молодые люди – студенты из Всероссийского студенческого корпуса спасателей. Они сегодня оценивали соревнования по тактической медицине у младших команд. Они рассказали, что были приятно удивлены уровнем подготовки юных игроков.

«Мы вызвались работать здесь сами. Это масштабные, хорошо организованные соревнования. Ребята-игроки очень хорошо справляются. В основном они ошибаются на перевязке и переносе пострадавшего на носилках. Уровень подготовки команд значительный», – рассказала участница Всероссийского студенческого корпуса спасателей Дана Куприянова.

Многие из сегодняшних участников готовились к соревнованиям больше двух месяцев. Особенно усердно тренировались младшие команды, благодаря чему и удалось приятно удивить сегодня инструкторов.

«Мне недавно исполнилось 13 лет. Участвовать в "Зарнице" мне предложил учитель. Мое любимое состязание – разборка-сборка автомата. Я готовился два месяца, чтобы показать хороший результат, и думаю, что справился сегодня. Мой личный рекорд по сборке-разборке – 40 секунд», – рассказал участник команды из Арска Риназ Гарифуллин.