«Это говорит о качестве дорог»: Метшин – о старте чемпионата РФ по велоспорту в Казани
Заезды велосипедистов пройдут с 25 по 29 июня в Иннополисе и столице Татарстана
Чемпионат России по велосипедному спорту на шоссе пройдет в Татарстане уже на этой неделе. Спортсмены со всей страны будут соревноваться за звание чемпиона на центральных улицах Казани и в Иннополисе. А в субботу в столице масштабно отметят День молодежи. О подготовке и программе мероприятий на эту неделю рассказали в мэрии Казани.
«Протяженность велодорожек Казани составляет 64 километра»
Велосипедный спорт зародился в Казани более 130 лет назад, когда впервые было зарегистрировано Казанское общество велосипедистов. Такими словами начал доклад о предстоящем чемпионате России по велоспорту председатель Комитета физической культуры и спорта города Линар Гарипов.
«В настоящее время благодаря развитой инфраструктуре велоспорт является неотъемлемой частью жизни для многих жителей города. Общая протяженность велодорожек Казани составляет 64 километра, и с каждым годом она увеличивается», – рассказал Гарипов.
Он подчеркнул, что чемпионат России по велосипедному спорту на шоссе пройдет на территории Татарстана впервые за всю историю республики.
«Средняя скорость спортсменов во время гонки достигает более 50 километров в час»
По словам председателя комитета, программа соревнований включает в себя заезды с 25 по 29 июня в самом молодом городе страны Иннополисе и столице Татарстана.
Самыми главными станут женская гонка на 123,5 километра, которая пройдет 28 июня, и мужская гонка на 171 километр 29 июня. «Средняя скорость спортсменов во время гонки достигает более 50 километров в час», – подчеркнул Гарипов.
Среди именитых спортсменов выступят действующий чемпион страны Петр Рикунов, победитель международных соревнований Лев Гонов и призер чемпионата Европы и участница Олимпийских игр Тамара Дронова.
В Казани маршрут гонок стартует из центральной части города и пройдет мимо главных достопримечательностей. При этом на время чемпионата будет временно ограничено движение по центральным улицам Казани.
«Это в любом случае украшение города»
В свою очередь мэр Казани Ильсур Метшин отметил, что руководство Казани привыкло, что чемпионаты России на постоянной основе проходят в столице Татарстана, так как для этого создана вся необходимая инфраструктура.
«Что касается чемпионата по велоспорту, для меня это особенное событие. В этом зале мы мечтали капитально ремонтировать и строить дороги. И то, что по нашим дорогам проедут 171 километр за звание чемпиона России, говорит о качестве наших дорог», – поделился Метшин.
По его словам, при ремонте и строительстве дорог задача была в том, чтобы по ним можно было ровно ездить на общественном или личном транспорте. «А на сегодняшний день качество такое, что поедут велогонщики со всей страны, и это дорогого стоит», – подчеркнул мэр.
По поводу перекрытия дорог на время гонок он извинился перед жителями города за временные неудобства и пообещал заранее донести информацию по времени их перекрытия.
«Поедут они быстро, поэтому быстро освободят перекрытые участки. А для нас это возможность посмотреть с улиц, балконов, площадок на это событие. Это в любом случае украшение города», – заявил Метшин.
День молодежи пройдет 28 июня на двух площадках
Еще одним масштабным событием на этой неделе станет День молодежи, который пройдет в Казани 28 июня на двух площадках – в парке имени Горького и экстрим-парке «Урам». Об этом рассказала председатель Комитета по делам детей и молодежи Казани Алия Загидуллина.
По ее словам, праздник не ограничится развлекательной программой. Так, на протяжении всего дня будет работать площадка по трудоустройству молодежи на предприятия города.
«Молодцы, что не только развлекательной части уделили время, но и карьерной площадке. Это обоюдно интересно», – прокомментировал мэр Казани Ильсур Метшин.
Загидуллина рассказала, что в программе праздника соревнования, образовательная программа, танцевальные конкурсы, участие молодых предпринимателей, развлекательная программа, партнерские зоны, концерт и музыкальная площадка. Хедлайнером вечера станет певица Дора.
«Молодежь – главная опора современного развития любого города», – подчеркнула Загидуллина.
Она также отметила, что в Казани на сегодняшний день живет 579 тыс. представителей молодежи, из которых почти 165 тыс. – это студенты. При этом более 90 тыс. студентов из других городов России, а также из более 100 стран мира.
Загидуллина подчеркнула, что хорошо развитая инфраструктура города, а также многочисленные сервисы и программы являются одним из факторов привлечения молодых людей в Казань.