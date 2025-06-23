«Это говорит о качестве дорог»: Метшин – о старте чемпионата РФ по велоспорту в Казани

Чемпионат России по велосипедному спорту на шоссе пройдет в Татарстане уже на этой неделе. Спортсмены со всей страны будут соревноваться за звание чемпиона на центральных улицах Казани и в Иннополисе. А в субботу в столице масштабно отметят День молодежи. О подготовке и программе мероприятий на эту неделю рассказали в мэрии Казани.





Велоспорт является неотъемлемой частью жизни для многих жителей города

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Протяженность велодорожек Казани составляет 64 километра»

Велосипедный спорт зародился в Казани более 130 лет назад, когда впервые было зарегистрировано Казанское общество велосипедистов. Такими словами начал доклад о предстоящем чемпионате России по велоспорту председатель Комитета физической культуры и спорта города Линар Гарипов.

«В настоящее время благодаря развитой инфраструктуре велоспорт является неотъемлемой частью жизни для многих жителей города. Общая протяженность велодорожек Казани составляет 64 километра, и с каждым годом она увеличивается», – рассказал Гарипов.

Он подчеркнул, что чемпионат России по велосипедному спорту на шоссе пройдет на территории Татарстана впервые за всю историю республики.

В Казани маршрут гонок стартует из центральной части города и пройдет мимо главных достопримечательностей Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Средняя скорость спортсменов во время гонки достигает более 50 километров в час»

По словам председателя комитета, программа соревнований включает в себя заезды с 25 по 29 июня в самом молодом городе страны Иннополисе и столице Татарстана.

Самыми главными станут женская гонка на 123,5 километра, которая пройдет 28 июня, и мужская гонка на 171 километр 29 июня. «Средняя скорость спортсменов во время гонки достигает более 50 километров в час», – подчеркнул Гарипов.

Среди именитых спортсменов выступят действующий чемпион страны Петр Рикунов, победитель международных соревнований Лев Гонов и призер чемпионата Европы и участница Олимпийских игр Тамара Дронова.

В Казани маршрут гонок стартует из центральной части города и пройдет мимо главных достопримечательностей. При этом на время чемпионата будет временно ограничено движение по центральным улицам Казани.

Ильсур Метшин: «Что касается чемпионата по велоспорту, для меня это особенное событие» Фото: kzn.ru

«Это в любом случае украшение города»

В свою очередь мэр Казани Ильсур Метшин отметил, что руководство Казани привыкло, что чемпионаты России на постоянной основе проходят в столице Татарстана, так как для этого создана вся необходимая инфраструктура.

«Что касается чемпионата по велоспорту, для меня это особенное событие. В этом зале мы мечтали капитально ремонтировать и строить дороги. И то, что по нашим дорогам проедут 171 километр за звание чемпиона России, говорит о качестве наших дорог», – поделился Метшин.

По его словам, при ремонте и строительстве дорог задача была в том, чтобы по ним можно было ровно ездить на общественном или личном транспорте. «А на сегодняшний день качество такое, что поедут велогонщики со всей страны, и это дорогого стоит», – подчеркнул мэр.

По поводу перекрытия дорог на время гонок он извинился перед жителями города за временные неудобства и пообещал заранее донести информацию по времени их перекрытия.

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«Поедут они быстро, поэтому быстро освободят перекрытые участки. А для нас это возможность посмотреть с улиц, балконов, площадок на это событие. Это в любом случае украшение города», – заявил Метшин.

День молодежи пройдет 28 июня на двух площадках

Еще одним масштабным событием на этой неделе станет День молодежи, который пройдет в Казани 28 июня на двух площадках – в парке имени Горького и экстрим-парке «Урам». Об этом рассказала председатель Комитета по делам детей и молодежи Казани Алия Загидуллина.

По ее словам, праздник не ограничится развлекательной программой. Так, на протяжении всего дня будет работать площадка по трудоустройству молодежи на предприятия города.

Алия Загидуллина рассказала о предстоящем праздновании Дня молодежи в Казани Фото: kzn.ru

«Молодцы, что не только развлекательной части уделили время, но и карьерной площадке. Это обоюдно интересно», – прокомментировал мэр Казани Ильсур Метшин.

Загидуллина рассказала, что в программе праздника соревнования, образовательная программа, танцевальные конкурсы, участие молодых предпринимателей, развлекательная программа, партнерские зоны, концерт и музыкальная площадка. Хедлайнером вечера станет певица Дора.

«Молодежь – главная опора современного развития любого города», – подчеркнула Загидуллина.

Она также отметила, что в Казани на сегодняшний день живет 579 тыс. представителей молодежи, из которых почти 165 тыс. – это студенты. При этом более 90 тыс. студентов из других городов России, а также из более 100 стран мира.

Загидуллина подчеркнула, что хорошо развитая инфраструктура города, а также многочисленные сервисы и программы являются одним из факторов привлечения молодых людей в Казань.