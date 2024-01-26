«Это год семьи в действии»: В Казани стартовал первый российский форум «Просто о сложном»

В Казани стартовал первый Всероссийский форум «Просто о сложном». Его организовал депутат Госдумы РФ Айрат Фаррахов вместе с несколькими общественными организациями и Минздравом Татарстана.

Фото: © Эвелина Киселёва/ «Татар-информ»

«Здесь все специалисты будут говорить об очень сложных вещах. О тех вещах, которые иногда трудно спросить у мамы, или, наоборот, о них не просто рассказать маме или папе детям. Когда педагоги не могут понять врачей, а врачи не могут добиться чего-то от педагогов. Мы решили с помощью наших коллег, знаменитых профессоров, которые приехали из Москвы, именитых врачей, педагогов, депутатов Государственной Думы, проехать все города, все образовательные учреждения для того, чтобы они могли ответить на эти важные вопросы», – объяснил депутат.

Фото: © Эвелина Киселёва/ «Татар-информ»

Форум объединит лидеров мнений для дальнейшей регулярной работы на дискуссионных площадках в парках, скверах, библиотеках для обсуждения ключевых вопросов укрепления традиционных семейных ценностей и консультирования в ситуациях репродуктивного выбора среди населения городов Татарстана.

На сегодняшнее мероприятие федерального центра к татарстанцам приехали руководитель всероссийского просветительского проекта «Онкопатруль\ЖенProсвет», президент Российской Ассоциации по генитальным инфекциям и неоплазии РАГИН акушер-гинеколог Светлана Роговская и руководитель региональных программ Международной ассоциации гинекологов, эндокринологов, терапевтов Антонина Ледина.

Антонина Ледина подчеркнула, что счастлива, что этот проект и год семьи стартует именно в Татарстане.

Фото: © Эвелина Киселёва/ «Татар-информ»

«Я сегодня видела очень много детей в вашей республике, в вашей столице. И мне хочется, чтобы этот опыт любви к детям, к многодетным семьям распространился на всю Российскую Федерацию», – подчеркнула федеральный эксперт.

Ведущие врачи и эксперты в области репродуктивного здоровья населения Татарстана ответили на вопросы про красоту изнутри и снаружи, про гормоны и про здоровье как основу счастья в семейной жизни. А также про жизнь без рака и про вечную молодость.

Фото: © Эвелина Киселёва/ «Татар-информ»

«Очень здорово, что именно в Казани проходит такое событие. Мы с большой надеждой смотрим в будущее этого проекта. Мы видим в зале много молодежи. Это говорит о том, что вопросы, обсуждаемые на форуме, крайне актуальны для молодежи», – отметил первый заместитель министра здравоохранения Татарстана Альмир Абашев.

Участники форума активно задавали вопросы экспертам и спикерам, можно было это сделать даже анонимно через QR-код.





«Сегодняшний форум – год семьи в действии. Здесь собрались и молодые люди, и их родители. Это очень важно, потому что семья – это связь поколений», – заключила депутат Госдумы РФ от Татарстана Татьяна Ларионова.

Напомним, что указом Президента Российской Федерации 2024 год в стране объявлен Годом семьи.