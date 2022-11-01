«Это гиперпрофессиональный коллектив»: Госоркестр РТ «открыл» сезон на месяц позже

Концерт-открытие 57-го сезона был перенесен на месяц. Маэстро Александра Сладковского подменил амбициозный дирижер Арсентий Ткаченко. Скоро ли казанские меломаны увидят маэстро на сцене и почему сегодня музыка Шостаковича приобретает особенный контекст – в репортаже «Татар-информа».

Больше месяца коллектив гастролирует и ведет активную концертную деятельность, пока Александр Сладковский находится на продолжительной реабилитации Фото: предоставлено ГАСО РТ

Александр Сладковский планирует вернуться к работе в декабре

Открытие сезона – всегда самое трепетное и долгожданное событие для любого творческого коллектива. Увы, Государственный академический симфонический оркестр РТ под управлением художественного руководителя и главного дирижера Александра Сладковского был лишен радости первой официальной встречи со своим слушателем.

Буквально за несколько часов до начала долгожданного концерта в сентябре Александр Сладковский, который планировал сам дирижировать на концерте-открытии нового сезона, почувствовал недомогание. Медработники категорически запретили выходить маэстро на сцену: гипертонический криз.

В связи с болезнью Александр Сладковский отлучился на довольно длительное время – больше месяца коллектив гастролирует и ведет активную концертную деятельность, пока маэстро находится на продолжительной реабилитации.

К счастью, по информации пресс-службы оркестра, казанская публика вновь увидит Александра Сладковсого за дирижерским пультом уже в декабре этого года.

Солист – выдающийся скрипач современности Павел Милюков, а в зале Государственного Большого концертного зала имени Сайдашева звучит музыка Дмитрия Шостаковича Фото: предоставлено ГАСО РТ

«Здесь речь не о политике»

Тем не менее праздник академической музыки продолжается, и обещанный концерт-открытие сезона наконец состоялся.

Как и планировалось, на сцене – Госоркестр РТ, солист – выдающийся скрипач современности Павел Милюков, а в зале Государственного Большого концертного зала имени Сайдашева звучит музыка Дмитрия Шостаковича. За дирижерский пульт встал дирижер Национального филармонического оркестра России Арсентий Ткаченко.

Искренний, честный, принципиальный – такое впечатление создает Ткаченко, которому чуть за тридцать. Признается, музыка Дмитрия Шостаковича – «это то, что сейчас необходимо всем нам».

«Для меня его музыка – возможность выразить мои настроение и эмоции касательно происходящего вокруг. И здесь речь не о политике, а об общечеловеческом настроении в стране. Думаю, по своей энергетике происходящее того времени соизмеримо с тем, что происходит с нами сейчас. Для меня это исповедь», – говорит Ткаченко.

Пожалуй, ни один из композиторов не был столь тесно связан со своей эпохой. Пожалуй, ни в одном творчестве музыкантов столь ясно не отразилась судьба родины. И только он, Шостакович, мог с такой силой выразить кричащие противоречия своего времени.

«В принципе, каждая симфония – это его личное высказывание о происходящих событиях вокруг него», – уверен Ткаченко.

И Двенадцатая симфония, прозвучавшая в этот вечер, в этом смысле не стала исключением. И хотя она имеет программный подзаголовок «1917-й год» и отсылает к событиям тех лет, в 1957 году она стала символом надежды на светлое будущее.

Кстати, на Западе симфонию встретили весьма негативно. Критики назвали ее «монументальной тривиальностью».

«В этой симфонии, несмотря на ее прозрачность, все-таки есть оптимизм. И, может быть, его решение исполнения всех частей без перерыва между собой – своего рода знак надежды на оптимистическое будущее», – уверен сам дирижер.

Триумвират Госоркестра РТ, Павла Милюкова и Арсентия Ткаченко по-хорошему сразил публику Фото: предоставлено ГАСО РТ

«Стоишь в центре зала, и музыка вся вокруг тебя»

Куда менее радужным, а скорее, надрывным было первое отделение концерта. Первый скрипичный концерт Шостаковича появился на свет в один из самых тяжелых и мрачных периодов в жизни композитора. Пожалуй, это напрямую отразилось на оркестровой партии. Экспрессивная и надрывная, как и сама жизнь, а в ней – бушующая партия скрипки, главный герой, преодолевающий все сложности и тяготы.

Триумвират Госоркестра РТ, Павла Милюкова и Арсентия Ткаченко по-хорошему сразил публику. Как и положено, воздержавшись от аплодисментов после исполнения первой части, она не могла сдержать восторга уже после второй.

Не случайно Милюков чувствовал себя хозяином сцены. Ведь именно с его участием были записаны бокс-сеты Госоркестра РТ музыки Петра Чайковского и Дмитрия Шостаковича.

«Выступать в Зале имени Сайдашева в Казани – просто счастье! Каждый раз стремлюсь туда. Как там звучит! Стоишь в центре зала, и музыка вся вокруг тебя», – поделился солист.

Арсений Ткаченко: «Признаться, что, несмотря на свой очень плотный график в этом месяце, когда мне позвонили и предложили приехать, я недолго раздумывал» Фото: предоставлено ГАСО РТ

Арсентий Ткаченко в свою очередь признается, что рад вновь встретиться и поработать с Госоркестром РТ. «Мы достаточно успешно встретились на фестивале “Белая сирень”. И, как мне кажется, именно тогда у нас зародились теплые чувства друг к другу. Признаться, что, несмотря на свой очень плотный график в этом месяце, когда мне позвонили и предложили приехать, я недолго раздумывал», – поделился дирижер.

Он отметил, что впервые поработал над партитурой Симфонии №12 Шостаковича. «Накануне концерта мы разбирали с оркестром технические моменты, и когда я спрашивал об их пожеланиях, они отвечали: “Сделаем так, как покажет ваша рука”. Это не просто хороший оркестр, это гиперпрофессиональный коллектив. Помимо качества игры они открыты к любым предложениям и замечаниям. И это большое счастье, когда ты можешь с коллективом заниматься творчеством, вместе», – подчеркнул Ткаченко.